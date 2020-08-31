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REGNUM
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AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов

Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат». Об этом 31 августа сообщает РБК со ссылкой на совместное сообщение компаний.В источнике
С чего всё началось
РБК

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.
РБК17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

РИА Новости04:42
Коммерсантъ

AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

Коммерсантъ19:17
Говорит Москва

AliExpress объявил о запуске сервиса экспресс-доставки продуктов в России

Говорит Москва00:26
ТАСС

РБК: AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

ТАСС21:26
РЕН ТВ

AliExpress запустит экспресс-доставку продуктов в России

РЕН ТВ19:54
Эхо Москвы

Компания AliExpress вместе с сервисом «Самокат» запускает в России экспресс-доставку продуктов

Эхо Москвы02:37
РБК

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

РБК17:00

Глава РФПИ: Запад создает вакцину от коронавируса по примеру России

Дмитриев напомнил, что ранее представители этих двух стран подвергли Россию агрессивной критике за регистрацию первой мире вакцины от COVID-19 «Спутник V». Однако, по его словам, спустя время правительство премьер-министра Великобритании сообщило о возможности ускоренной регистрации британской вакцины.
Глава РФПИ: Запад создает вакцину от коронавируса по примеру России
ФедералПресс04:14

В Сыктывкаре состоялась премьера фильма «Шугалей-2»

В Сыктывкаре состоялся премьерный показ второй части художественного фильма о российском социологе Максиме Шугалее, которого почти полтора года незаконного удерживают в ливийской тюрьме террористы ПНС.
Pravda.Ru29 августа в 12:55
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После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
Интерфакс02:24
3,2K

В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
РИА Новостивчера в 08:52
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«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

"Газпром" подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши (UOKiK), ранее оштрафовавшего российскую компанию на сумму в 213 млн злотых (более 57 млн евро) за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета04:41
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Утверждено обвинение по делу соратника Юревича о взятке на 3 миллиарда

"По версии следствия, с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий", – говорится в сообщении.
Уралинформбюро28 августа в 05:34
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