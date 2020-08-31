Утверждено обвинение по делу соратника Юревича о взятке на 3 миллиарда

"По версии следствия, с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий", – говорится в сообщении.