AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов

Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат». Об этом 31 августа сообщает РБК со ссылкой на совместное сообщение компаний.