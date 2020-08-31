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REGNUM
REGNUM

AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов

Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат». Об этом 31 августа сообщает РБК со ссылкой на совместное сообщение компаний.В источнике
С чего всё началось
РБК

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.
РБК17:00
Подробнее о событии
ТАСС

РБК: AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

ТАСС21:26
Эхо Москвы

Компания AliExpress вместе с сервисом «Самокат» запускает в России экспресс-доставку продуктов

Эхо Москвы02:37
Говорит Москва

AliExpress объявил о запуске сервиса экспресс-доставки продуктов в России

Говорит Москва00:26
РИА Новости

AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

РИА Новости04:42
РЕН ТВ

AliExpress запустит экспресс-доставку продуктов в России

РЕН ТВ19:54
Коммерсантъ

AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

Коммерсантъ19:17
РБК

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

РБК17:00

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Власти Белоруссии держат под контролем ситуация в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.
РБК05:53
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Берлин, 31 августа 2020, 13:56 — REGNUM Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил, что осмотр блогера врачами из ФРГ в Омске показал «тревожные результаты».
REGNUM06:56
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Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" смог выйти на положительную чистую прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, а дивидендная база (рассчитанная в соответствии с положениями дивидендной политики) составила 216 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года.
ТАСС04:02
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Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" "Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации", — говорится в тексте приказа.
REGNUM06:10