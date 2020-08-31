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REGNUM
REGNUM

AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов

Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат». Об этом 31 августа сообщает РБК со ссылкой на совместное сообщение компаний.В источнике
С чего всё началось
РБК

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.
РБК17:00
Подробнее о событии
РЕН ТВ

AliExpress запустит экспресс-доставку продуктов в России

РЕН ТВ19:54
Эхо Москвы

Компания AliExpress вместе с сервисом «Самокат» запускает в России экспресс-доставку продуктов

Эхо Москвы02:37
Говорит Москва

AliExpress объявил о запуске сервиса экспресс-доставки продуктов в России

Говорит Москва00:26
ТАСС

РБК: AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

ТАСС21:26
РИА Новости

AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

РИА Новости04:42
Коммерсантъ

AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

Коммерсантъ19:17
РБК

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

РБК17:00

В Севастополе за сутки коронавирусом заболели девять человек

Под меднаблюдением в стационарах находятся 297 человек, из них 80 – в инфекционной больнице, 135 – в городской больнице №9. Как отметил Кулагин, коэффициент распространения на данный момент составил 5,0. Текущая заболеваемость в Севастополе составляет 18,2 случая на 100 тысяч жителей.
RuNews24.ru03:56
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В Москве заработают около 450 пунктов вакцинации от гриппа

Масштабная программа по вакцинации от гриппа в Москве начнется 1 сентября, в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации, сообщила пресс-служба информационного центра правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
Ведомости07:00
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