Экономика

КоммерсантъКоммерсантъAliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев. Zundao Group станет оператором магазина.
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AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники Molnia

Входящий в Alibaba Group маркетплейс AliExpress запускает в России онлайн-магазин по продаже техники и электроники преимущественно китайских производителей под новым брендом Molnia Electronics, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
РБКвчера в 08:53

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AliExpress запустит в России онлайн-магазин

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AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

Коммерсантъвчера в 10:16

AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники Molnia

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AliExpress откроет в России интернет-магазин азиатской электроники

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Sostav.ruвчера в 09:45

AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники Molnia

РБКвчера в 08:53
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Лавров заявил, что РФ будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары

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Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
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Политика

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В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе

РИА Новости 01:59
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В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта

Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
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Политика

В Чечне посоветовали не сочинять сказки об отравлении Кадырова

Дудаев посоветовал авторам слухов не выдумывать "теории о покушении и отравлении" и сочинять сказки, а заняться более важными делами.
Газета.Ru 05:17
Космос

Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен

Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
ТАСС вчера в 13:31
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Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»

По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Московский Комсомолец 05:45
Политика

Зеленский прокомментировал скандальный телефонный разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандальный телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом не мог повлиять на отношения Киева и Вашингтона.
Взгляд.ру 03:48
Спорт

Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории

Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.
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Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Экономика

Греф заявил о минимальных последствиях утечки данных в Сбербанке

7 октября в Сбербанке рассказали, что сотрудник организации, виновный в утечке данных клиентов, в конце сентября текущего года продал одной из преступных групп в «теневом» интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт.
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Газета.Ru 05:52
Общество

Минздрав прокомментировал идею о штрафах для родителей курящих детей

В Минздраве заявили, что инициатива введения административной ответственности для родителей курящих детей в России требует оценки экспертов, которая подтвердила бы эффективность данной меры.
Газета.Ru 04:25
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Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна загородного дома

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна загородного дома. Ходят слухи, что мужчина был пьян.
Aobe.ru вчера в 15:28
Происшествия

Военный самолет Ан-12 аварийно сел в Екатеринбурге

Газета.Ru 03:23
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Экономика

В России хотят снизить прожиточный минимум

Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%. С таким предложением выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.
URA.Ru вчера в 22:30
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Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге

Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
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Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

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Подруга Заворотнюк дала советы по оказанию помощи онкобольным

Светская львица, онкопсихолог и близкая подруга актрисы Анастасии Заворотнюк Мария Контэ рассказала о главных принципах работы с онкобольными пациентами, оговорившись, что она давала обещание семье артистки не распространять информацию о ее состоянии здоровья, сообщает «Телепрограмма».
Слово и Дело 02:17
Экономика

На Кавказе нашли российское «экономическое чудо»

Дагестанские индивидуальные предприниматели (ИП) сотворили «экономическое чудо» и оказались лидерами по объему выручки среди других регионов России.
Lenta.ru 03:24
Общество

Названы города-лидеры России по уровню зарплат

Исследование показало, что соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах варьируется от 1,4 до 3,8. При этом, в среднем жители крупных российских городов ежемесячно получают сумму, в два раза превышающую стандартные потребительские расходы.
Газета.Ru 07 октября в 06:49
Происшествия

Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
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Общество

Гостей Саратовского экономического форума встречают «золотые девушки»

Всеобщее внимание привлекли "золотые девушки" в фойе музея, а также проект "Умной остановки" городского транспорта.
Взгляд-инфо 04:31
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