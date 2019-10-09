Экономика
КоммерсантъAliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев. Zundao Group станет оператором магазина.
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Входящий в Alibaba Group маркетплейс AliExpress запускает в России онлайн-магазин по продаже техники и электроники преимущественно китайских производителей под новым брендом Molnia Electronics, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.РБК08:53
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 15:04, Вашингтон
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