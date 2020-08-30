Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» (принадлежит Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФону» и РФПИ) совместно с сервисом «Самокат» запускает в России экспресс-доставку продуктов и товаров повседневного спроса, сообщил РБК со ссылкой на пресс-релиз компаний.В источнике
С чего всё началось
РБК

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.
РБК17:00
Подробнее о событии
АБН

AliExpress запустит в России экспресс-доставку продуктов

АБН22:55
ТАСС

РБК: AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

ТАСС21:26
РБК

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

РБК17:00
Эхо Москвы

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

Эхо Москвы20:08
РЕН ТВ

AliExpress запустит экспресс-доставку продуктов в России

РЕН ТВ19:54
Коммерсантъ

AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

Коммерсантъ19:17
Накануне.Ru

AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

Накануне.Ru21:08

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата Александра Лукашенко вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске.
РИА Новости18:41
1,3K

Врач-диетолог назвала негативно влияющие на иммунитет продукты

Негативно повлиять на иммунитет могут некоторые продукты, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.«Речь – о продуктах с высоким содержанием сахара», - говорит врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун.
Уфимские Заметки28 августа в 05:02
19

Двоих пассажиров задержали после посадки самолета в Лондоне

Полиция британского графства Эссекс задержала двух пассажиров по закону о терроризме, после того как пассажирский самолет, в связи с «угрозами» на борту сопровождаемый истребителями, приземлился в Лондоне.
Известия21:59

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
177

В Ростехе пообещали войскам самую компактную станцию спутниковой связи до конца года

Военнослужащие российской армии до конца 2020 года начнут получать новейшие станции спутниковой связи, которые умещаются в заплечный рюкзак и являются самыми компактными на сегодняшний день.
ТАСС20:11
1

Умер создатель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров

Художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров ушел из жизни в возрасте 72 лет, соболезнования выразил российский мультипликатор и двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит.
Взгляд.рувчера в 08:02
122

Музей-заповедник «Куликово поле» опубликовал программу праздника в честь покровителей лошадей

В последний день лета, 31 августа, сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» приглашают отметить праздник покровителей лошадей, святых Флора и Лавра, на конный двор Куликова поля.
Московский Комсомолец Тула28 августа в 20:28