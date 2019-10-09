Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, сообщает РБК.

Alibaba и Mail.Ru Group закрыли сделку по AliExpress Russia

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