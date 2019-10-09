Экономика
Computerworld РоссияAlibaba и Mail.Ru Group закрыли сделку по AliExpress Russia
Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, сообщает РБК.
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Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира».
РБК 09:26
Политика
Украинский депутат заявил о получении Байденом $900 тыс. за лоббизм
Бывший вице-президент США Джо Байден получил от украинской компании Burisma Holdings $900 тыс. за лоббистскую деятельность, заявил украинский депутат Андрей Дергач, передает «Интерфакс-Украина».
РБК 05:38
Армия и оружие
Российская подлодка запустила крылатые ракеты в Черном море
Подлодка "Колпино" Черноморского флота РФ выполнила стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:48
Политика
Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов
Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
РБК 09:16
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Здоровье
Врач-эндокринолог назвала витамин D в больших дозах убийцей печени
Самовольное употребление витаминов, особенно в больших количествах, подрывает здоровье человека, а витамин D в большом объёме опасен для нашей печени.
Ugpressa.ru 05:05
Политика
Украина отвергла предложение о годовом контракте на транзит газа
Украина не намерена продлевать на год контракт на транзит российского газа, рассчитывая заключить долгосрочный контракт, заявил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Rambler News Service 09:15
Политика
Пашинян похвалил Ким Кардашьян за популяризацию Армении
Московский Комсомолец 09:40
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Политика
Зеленский соберет журналистов на рынке
Мероприятие состоится в четверг, 10 октября. Местом проведения заявлен Kyiv Food Market («Киевский продуктовый рынок»).
Lenta.ru 09:28
Политика
В Югре выдали российский паспорт 99-летней уроженке Украины
В Нижневартовске сотрудники полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации местной жительнице - 99-летней женщине.
Российская газета 09:20
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции
Российская газета 08:56
Политика
Замминистра МВД написал методичку по расследованию оскорблений Путина
Начальники региональных УМВД должны взять под личный контроль все административные дела об оскорблении власти, следует из «алгоритма действий» для полицейских, подписанного заместителем министра внутренних дел Александром Горовым.
News.ru 07:15
Происшествия
В Луганской области националисты устроили потасовку с полицией
Ранее сайт "Громадське ТВ" ("Общественное телевидение") сообщил, что украинские правоохранители пропустили через блокпост в Луганской области группу националистов, которые направлялись в населенный пункт Золотое, чтобы помешать разведению сил.
РИА Новости 09:49
Общество
Электронную почту россиян предложили блокировать
1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru вчера в 19:13
Киберспорт
Blizzard лишили профессионального киберспортсмена награды
Сами Blizzard пока хранят молчание — никакого официального ответа на реакцию со стороны игроков нет.
ИА REX 09:30
Политика
Песков назвал «криминальным чтивом» публикацию о спецподразделении ГРУ
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнюю публикацию в газете The New York Times.
Суть событий 08:08
Кино
Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 07 октября в 17:21
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие рак продукты
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые вызывают онкологические заболевания.
ФАН 09:09
Политика
Песков прокомментировал срыв разведения войск в Донбассе
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал разведение войск в Донбассе, которое было сорвано.
Политическая Экспертиза 09:27
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Теннис
Алиханов попросил Медведева поддержать строительство малых кораблей в Калининградской области
Глава Калининградской области Антон Алиханов рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву о планах по строительству в регионе малых кораблей.
Каскад 07:27
Общество
Россиянам рассказали о плюсах глобального потепления
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиянам не стоит бояться глобального потепления, ведь прогнозы западных экспертов по этой проблеме не актуальны в России.
Газета.Ru 09:13
Политика
Кремль не исключает новых «провокаций» от спецслужб США
Кремль допускает, что спецслужбы США могут организовать новые провокации после инцидента в аэропорту Нью-Йорка с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 09:02
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги для малого бизнеса
В 2020 году Минэкономразвития предложило увеличить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Профиль 07 октября в 16:00