Экономика

РБКРБКAliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники Molnia

Входящий в Alibaba Group маркетплейс AliExpress запускает в России онлайн-магазин по продаже техники и электроники преимущественно китайских производителей под новым брендом Molnia Electronics, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
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РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru закрыли сделку по СП «AliExpress Россия»

ПРАЙМ03:04

Alibaba и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия

РИА Новости05:56

Гендиректор Mail.ru Group станет председателем совета директоров «AliExpress Россия»

Коммерсантъ04:08

Mail.ru, РФПИ, Alipay, USM и «Мегафон» создадут СП в области электронных платежей

Интерфакс03:41

AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники Molnia

РБК08:53

РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» закрыли сделку по созданию СП

ТАСС03:03

Alibaba, Mail.ru Group и партнеры создали общий бизнес и спланировали новый

Ведомости03:00
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Происшествия

В Москве нашли мертвым автора теории о расширяющейся Земле

Вести.Ru 08:23
Армия и оружие

На параде в Индонезии вертолёт Ми-35П снёс трибуны и сцену

Потоком воздуха, создаваемый винтом, ударный многоцелевой вертолёт Ми-35П снёс трибуны, а также повредил сцену с оркестром.
REGNUM 08:18
Политика

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15
Шоу-бизнес

Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07 октября в 07:11
Шоу-бизнес

Заворотнюк парализовало: актрису перевезли в центр для тяжелобольных

Заворотнюк не может двигаться самостоятельно, поскольку у нее развился парез правой части тела, парализована правая рука.
Вести.Ru 08:47
Происшествия

Суд оставил в силе приговор участнику незаконной акции в Москве Жукову

РИА Новости 08:41
Культура

Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН

Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Армия и оружие

Bloomberg: турецкая армия начала переходить границу с Сирией

Дождь 06:22
Политика

Украинский депутат заявил о получении Байденом $900 тыс. за лоббизм

Бывший вице-президент США Джо Байден получил от украинской компании Burisma Holdings $900 тыс. за лоббистскую деятельность, заявил украинский депутат Андрей Дергач, передает «Интерфакс-Украина».
РБК 05:38
Авто

АвтоВАЗ прокомментировал информацию о выпуске Lada Van

Представитель тольяттинского завода опроверг появившуюся в СМИ информацию о выпуске нового "каблучка" Lada.
Авторамблер 04:51
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Германии

По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Общество

Дочка Джоли превращается в копию отца

Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру вчера в 12:00
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Киберспорт

Бан киберспортсмена обернулся для Blizzard скандалом

Blizzard дисквалифицировала киберспортсмена blitzchung из-за его призыва к освобождению Гонконга во время прямой трансляции.
News.ru 08:53
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Политика

Минюст признал фонд Навального иностранным агентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Политика

Песков рассказал об опасности провокаций США после допроса Юмашевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасность провокаций со стороны США, подобных допросу депутата Госдумы Инги Юмашевой, сохраняется.
RT на русском 08:17
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Авто

Лада Веста с вариатором: начало производства

АВТОВАЗ объявил о старте производства автомобилей Лада Веста с вариатором.
Авторевю 08:36
Единоборства

Федор Емельяненко хочет завершить карьеру

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры.
Русская Планета 08:17
Шоу-бизнес

3-летняя дочь Анны Хилькевич заболела по дороге в Дубай

Вчера Анна Хилькевич сообщила подписчикам своего микроблога в Instagram, что решила на несколько дней улететь в Дубай в компании старшей дочери, 3-летней Арианны.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Экономика

В Минэкономразвития предложили поднять налоги на малый бизнес

Министерство экономического развития РФ предложило повысить налоги для малого бизнеса на 4,9 %. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
vtomske.ru вчера в 01:45
Политика

Нидерланды требуют прояснить роль Украины в крушении MH17

Парламент Нидерландов одобрил требование к правительству расследовать роль Украины в деле об авиакатастрофе 2014 года, когда пассажирский самолёт Boeing компании «Малайзийские авиалинии», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины.
News.ru вчера в 17:19
Футбол

Дзюба призвал уважительно относиться к вратарю сборной России Луневу

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба призвал уважительно относиться к вратарю команды и санкт-петербургского «Зенита» Андрею Луневу.
МК-Спорт 07:41
Шоу-бизнес

Майли Сайрус была госпитализирована

Майли Сайрус была госпитализирована после выявления у нее тонзиллита.
ОК! 04:34
Шоу-бизнес

Видео: Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом

На кадрах певица в домашней пижаме с Микки Маусом исполнила отрывок из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди.
Пятый канал 02:53
Футбол

Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь

Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ 05:31
Политика

Медведев назначил нового главу Росгидромета

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым главой Росгидромета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.
РБК 08:02
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