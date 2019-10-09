Экономика
Экономика сегодняAlibaba и Mail.Ru Group завершили сделку по AliExpress Russia
Китайская компания Alibaba, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) завершили сделку по предприятию AliExpress Russia, сообщила пресс-служба Mail.ru Group. Работа над новым проектом началась год назад, причиной создания проекта стали новые перспективы для развития обеих компаний.
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Mail.ru, РФПИ, Alipay, USM и «Мегафон» создадут СП в области электронных платежей
Интерфаксвчера в 03:41
Гендиректор Mail.ru Group станет председателем совета директоров «AliExpress Россия»
Коммерсантъвчера в 04:08
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Культура
Умер автор серии картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев
Петербургский художник Владимир Румянцев, автор серии картин "Петербургские коты" и создатель эмблемы Музея кошки, умер в Санкт-Петербурге 9 октября.
ТАСС 02:23
Гаджеты
Android Wear, eSIM, NFC и голосовой помощник — это часть возможностей новых умных часов Xiaomi Mi Watch Color
Дизайн Xiaomi Mi Watch Color может быть заимствован у моделей Amazfit По его данным, в часах будет интегрированная карта SIM (eSIM), модем 4G, голосовой помощник и модуль NFC.
iXBT.com вчера в 23:27
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Политика
Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Lenta.ru 02:39
Политика
Зеленский заявил, что вернет жителей Донбасса вместе с территориями
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не бросает жителей Донбасса и намерен вернуть их "вместе с территориями".
РЕН ТВ 04:28
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Авто
Новый Volkswagen Golf показали снаружи и внутри
Новый Volkswagen Golf будет официально представлен 24 октября и поступит в продажу в Европе до конца года.
За рулем Кубань 04:01
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Авто
Mercedes-Maybach GLS заметили во время тестов
Mercedes-Maybach GLS проходит дорожные испытания.
Vevby.ru вчера в 06:41
Происшествия
В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России»
Полицейские обнаружили в съемной квартире в подмосковных Химках тела двух стюардов авиакомпании «Россия».
РБК 04:22
Происшествия
Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя
Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова не получала обращений по ситуации в детском саду в Таганроге, где педагога, объяснявшего детям значение фразы о казни из сказки "Конек-Горбунок", уволили после жалобы родителей, сообщил РИА Новости представитель аппарата уполномоченного.
РИА Новости 04:26
Политика
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Lenta.ru 03:56
Здоровье
Комиссия Минздрава выявила нарушения в работе центра Блохина
В конце сентября в YouTube появилось видеообращение 26 детских онкологов центра имени Блохина.
Говорит Москва 04:28
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 03:51
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Армия и оружие
В Турции заявили о захвате обозначенных целей в ходе операции в Сирии
Вооруженные силы Турции захватили обозначенные цели в ходе новой трансграничной операции "Источник мира" в соседней Сирии.
ТАСС 03:53
Шоу-бизнес
Кардашьян встретилась с премьером Армении и получила имя Эгине
Ким вместе с сестрой Кортни - крестили в Армении своих детей. И сами приняли крещение - получили христианские имена.
РЕН ТВ 04:00
Происшествия
Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
РИА Новости вчера в 17:57
Политика
На первую пресс-конференцию Зеленского аккредитовались 300 журналистов
На первую пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится 10 октября, аккредитовались более 300 журналистов.
Известия 02:38
Кино
Стартовали съемки нового фильма братьев Руссо «Черри»
Режиссеры «Войны бесконечности» и «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо объявили в Twitter о начале съемочного процесса своего нового режиссерского проекта — драмы «Черри».
КиноПоиск вчера в 02:04
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии
Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Политика
Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отношения между США и Украиной в настоящее время «уставшие», а телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который оказался причиной скандала, никак не мог повлиять на них.
RT на русском 03:37
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Футбол
Минспорта и РФС помогут развивать футбол в Нижегородской области
Соглашение о сотрудничестве между министерством спорта РФ, Российским футбольным союзом (РФС) и Нижегородской области подписано на форуме «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба регионального правительства.
АиФ Нижний Новгород 04:15
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
RT на русском вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36