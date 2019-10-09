Китайская компания Alibaba, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) завершили сделку по предприятию AliExpress Russia, сообщила пресс-служба Mail.ru Group. Работа над новым проектом началась год назад, причиной создания проекта стали новые перспективы для развития обеих компаний.

Alibaba и Mail.Ru Group завершили сделку по AliExpress Russia

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