Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняAlibaba и Mail.Ru Group завершили сделку по AliExpress Russia

Китайская компания Alibaba, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) завершили сделку по предприятию AliExpress Russia, сообщила пресс-служба Mail.ru Group. Работа над новым проектом началась год назад, причиной создания проекта стали новые перспективы для развития обеих компаний.
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Alibaba и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия

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РБКвчера в 03:55
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