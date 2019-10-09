Экономика

РБКРБКAlibaba и Mail.Ru Group завершили создание совместного предприятия

Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, следует из поступившего в РБК сообщения партнеров.
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РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» закрыли сделку по созданию СП

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Режиссер «Другого мира» снимет женский спин-офф «Джона Уика»

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Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
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Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
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Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

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