Экономика
РБКAlibaba и Mail.Ru Group завершили создание совместного предприятия
Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, следует из поступившего в РБК сообщения партнеров.
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 04:26, Ашберн
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Российская газета 03:19
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Известия 02:39
Кино
Режиссер «Другого мира» снимет женский спин-офф «Джона Уика»
Киноафиша России 03:29
Происшествия
В Германии разбился истребитель ВВС США
Разбившийся на западе ФРГ истребитель F-16 принадлежал ВВС США.
Независимая газета вчера в 11:40
Авто
В России впервые за год подешевели подержанные автомобили
Тарантас Ньюс 02:19
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
RT на русском вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Заворотнюк положили в центр для тяжелобольных
Сразу после выписки из Европейского медицинского центра российскую актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов.
Lenta.ru 02:37
Общество
Треть россиян сочли несправедливыми приговоры по «московскому делу»
Почти 40% россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры, вынесенные участникам протестов в Москве.
РБК 03:27
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 07 октября в 04:57
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Авто
Назван способ уйти от официальных автодилеров
Если автовладелец принял решение уйти от официального дилера, он обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию своей машины.
Телеканал 360° вчера в 23:05
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Allboxing.ru вчера в 13:45
Гаджеты
Процессорные системы охлаждения Noctua NH-D15, NH-U12S и NH-L9i теперь доступны и в черном цвете
Компания Noctua сообщила о выпуске полностью черных версий процессорных систем охлаждения NH-D15, NH-U12S и NH-L9i.
iXBT.com 03:50
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
REGNUM вчера в 17:10
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Экономика
Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Известия вчера в 18:03
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница нашла новую работу
Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, уволившаяся из регионального правительства после обвинений в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, нашла новую работу.
RT на русском 04:13
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Политика
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
Общество
Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей
В документах закупки подробно описано, каким должен быть отечественный аналог «Википедии», на создание которого до конца 2022 года в бюджете заложено 1,989 млрд руб.
РБК 01:00
Интернет
Twitter использовал личные данные пользователей в рекламных целях
При загрузке маркетинговых списков Twitter обнаружил, что разработчики могли сопоставить их с указанными пользователями данными, которые они предоставили в целях безопасности (двухфакторная аутентификация).
News.ru 03:00
Происшествия
Жители Челябинска испугались серии мощных взрывов
Сегодня утром жители микрорайона Чурилово в Челябинске сообщили о серии взрывов, которые прогремели в районе.
УралПолит.Ru 03:58
Волейбол
Кубок мира по волейболу. Россия проиграла Польше
Сегодня мужская сборная России по волейболу проиграла Польше (1-3) на Кубке мира в Японии.
Sports.ru 07 октября в 12:02
Авто
Появились первые изображения нового Mitsubishi Outlander
Ожидается, что следующий Mitsubishi Outlander построят на платформе CMF-C/D от Renault-Nissan, которая скоро ляжет в основу нового Nissan X-Trail.
Автоновости дня 03:21
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Экономика
Акции МТС растут на новостях об отказе от делистинга в Нью-Йорке
Акции МТС растут на Московской бирже на новостях об отказе компании от делистинга на Нью-Йоркской фондовой бирже, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 03:52