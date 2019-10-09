Экономика
ИзвестияAlibaba и Mail.ru Group создали совместное предприятие
Китайская компания Alibaba Group, Mail.ru Group, а также «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию Aliexpress Russia — предприятия в сфере электронной коммерции на территории России и СНГ. Об этом 9 октября сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Mail.ru Group.
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Политика
Зеленский назвал условие нового обмена заключенными с Россией
13 сентября сообщалось, что Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.
Lenta.ru 13:01
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07 октября в 07:11
Политика
Порошенко придумал свой план решения кризиса в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко сочинил собственную "формулу украинского мира", которую предложил реализовать помимо "формулы Штайнмайера".
Утро.ru 13:22
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале третьей по счёту военной операции республики на северных территориях Сирии.
RT на русском 14:10
Здоровье
Психологи назвали заболевание, из-за которого смеялся Джокер
Болезнь, которая заставляла Артура Флека (Джокера) смеяться в неподходящее время, называется псевдобульбарный синдром (PBA).
РИА Новости 13:01
Происшествия
Автобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод
По данным экстренных служб, в районе дома 35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль.
Вести.Ru 13:55
Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda опубликовала рендерное изображение нового лифтбека Rapid для российского рынка.
Тарантас Ньюс 03:40
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Ugpressa.ru 11:06
Армия и оружие
Анкара уведомила Дамаск о проведении операции в Сирии
Турция проинформировала правительство Сирии о проведении новой трансграничной операции "Источник мира", направив соответствующую ноту в сирийское консульство в Стамбуле.
ТАСС 11:47
Здоровье
Елена Малышева озвучила наиболее подверженные риску инсульта профессии
Ведущие передачи «Жить здорово» Елена Малышева и Дмитрий Шубин посвятили новый выпуск программы о здоровье вопросу причин возникновения, факторам риска и симптоматике инсульта.
Дни24 07:52
Политика
Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом
Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
РБК 11:01
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала редкое фото с мужем и дочкой
Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз летом прошлого года.
Bimru.ru вчера в 08:19
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова, посвященное якобы дню рождения Владимира Путина.
Вести.Ru 11:53
Происшествия
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 11:46
Спорт
Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира
Мужская сборная России по спортивной гимнастике стала победителем командного многоборья на чемпионате мира, который проходит в немецком Штутгарте.
Вести.Ru 10:50
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в новой клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение, но теперь в реабилитационной клинике.
Народные новости 02:54
Политика
Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
News.ru 07:45
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
Гаджеты
«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» представила новую умную колонку с голосовым помощником Алисой «Яндекс.Станцию.Мини».
Комсомольская правда 09:22
Космос
Российский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 года
Текущая федеральная космическая программа России, рассчитанная на 2016-2025 годы, включает в себя одну орбитальную лунную миссию и две посадочные.
Популярная механика вчера в 08:05
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Шоу-бизнес
В день рождения жены Сергей Жуков выложил ее откровенное фото
Солист популярной группы «Руки Вверх» трогательно поздравил с днем рождения свою супругу.
Волга-Медиа 03:36
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ 05:31
Армия и оружие
На севере Сирии курды подожгли нефтяные скважины
Несколько нефтяных скважин расположенных в провинции Хасака на севере Сирии подожгли бойцы курдских военных формирований.
Новостной фронт 13:50