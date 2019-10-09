Экономика

ИзвестияИзвестияAlibaba и Mail.ru Group создали совместное предприятие

Китайская компания Alibaba Group, Mail.ru Group, а также «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию Aliexpress Russia — предприятия в сфере электронной коммерции на территории России и СНГ. Об этом 9 октября сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Mail.ru Group.
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РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru закрыли сделку по СП «AliExpress Россия»

ПРАЙМ03:04

Гендиректор Mail.ru Group станет председателем совета директоров «AliExpress Россия»

Коммерсантъ04:08

Mail.ru, РФПИ, Alipay, USM и «Мегафон» создадут СП в области электронных платежей

Интерфакс03:41

Alibaba и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия

РИА Новости05:56

РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» закрыли сделку по созданию СП

ТАСС03:03

Alibaba, Mail.ru Group и партнеры создали общий бизнес и спланировали новый

Ведомости03:00

Mail.Ru Group и Alipay решили запустить проект с электронными платежами

РБК03:55
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