Экономика
ИзвестияAlibaba и Mail.ru Group создали совместное предприятие
Китайская компания Alibaba Group, Mail.ru Group, а также «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию Aliexpress Russia — предприятия в сфере электронной коммерции на территории России и СНГ. Об этом 9 октября сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Mail.ru Group.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Mail.ru, РФПИ, Alipay, USM и «Мегафон» создадут СП в области электронных платежей
Интерфаксвчера в 03:41
Гендиректор Mail.ru Group станет председателем совета директоров «AliExpress Россия»
Коммерсантъвчера в 04:08
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика
Освобождённая в Иране россиянка Юзик вернулась в Москву
RT на русском вчера в 23:21
Армия и оружие
Турция начала наземное наступление в рамках операции в Сирии
Известия вчера в 16:22
Армия и оружие
Эрдоган заявил о праве Турции на проведение операции в Сирии
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии по соглашению двух стран 1998 года, об этом он заявил в интервью газете Yeni Safak.
Life.ru вчера в 19:15
Космос
Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Футбол
Тренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах
Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде.
Нева Спорт вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.
РИА Новости вчера в 08:02
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия
Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины
Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.
Российская газета вчера в 07:52
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия вчера в 11:42
Автоспорт
Заявление FIA по поводу тайфуна Hagibis
F1news.ru вчера в 23:48
Политика
Байден призвал к импичменту Трампа
Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны на выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байден призвал объявить импичмент нынешнему лидеру государства Дональду Трампу.
Известия вчера в 15:03
Происшествия
Автобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод
Вести.Ru вчера в 13:55
Кино
Звезда сериала «Сваты» решил покинуть проект
Актер Николай Добрынин, который исполняет роль Митяя в сериале «Сваты», решил покинуть проект из-за постоянных насмешек над своим героем.
Известия вчера в 20:59
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
Известия вчера в 18:47
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК вчера в 05:20
Шоу-бизнес
Юная дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с новой пассией отца
В числе гостей премьеры была замечена 14-летняя дочь известной российской балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина Ариадна Волочкова, которая пришла на мероприятие в компании новой возлюбленной своего отца.
Дни24 вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Кино
Продюсер сериала «Во все тяжкие» рассказал о судьбе Уолтера Уайта
Профиль вчера в 12:00
Происшествия
В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку
Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости вчера в 12:04
Гаджеты
Новый смартфон представил создатель Android
Aobe.ru вчера в 16:11
Экономика
Россия сохранила 43 место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ
Россия сохранила 43 место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума «Индекс глобальной конкурентоспособности», передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Индекс ВЭФ включает в себя 103 экономических и социальных индикатора, которые объединены в 12 «опорных групп».
Якутия 24 08 октября в 18:20
Экономика
Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса
За год ценник на готовый бизнес упал на 3,7% и составил 3,2 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске (в среднем 1,3 млн руб.), а дороже всего готовый бизнес оказался в Ростове-на-Дону.
РБК вчера в 23:01
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru вчера в 01:51
Спорт
Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира
РИА Новости вчера в 12:03
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
RT на русском вчера в 15:20
Политика
Савченко заявила, что Порошенко проиграл страну
Газета.Ru вчера в 22:15
Игры
Sony подтвердила анонс PlayStation 5
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices 08 октября в 09:43