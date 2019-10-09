Экономика
МонаВистаMail.ru Group и Alibaba создают совместное предприятие
9 октября стало известно, что сделка по созданию совместного предприятия между китайским гигантом Alibaba и российскими Mail.ru Group, "Мегафон" и РФПИ закрыта.
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Mail.ru, РФПИ, Alipay, USM и «Мегафон» создадут СП в области электронных платежей
Интерфаксвчера в 03:41
Гендиректор Mail.ru Group станет председателем совета директоров «AliExpress Россия»
Коммерсантъвчера в 04:08
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Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Lenta.ru вчера в 10:55
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Армия и оружие
Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии.
Lenta.ru 01:09
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Общество
Какие продукты защитят от рака молочной железы
Первый Тульский 07 октября в 03:33
Политика
Комитет Госдумы внесёт поправки в бюджет об индексации зарплат военным
Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
RT на русском 02:26
Здоровье
Выяснялась связь между раком и питанием вне дома
У людей, которые ели приготовленную дома еду, оказалось гораздо меньше ПФАС, чем у тех, кто питался в кафе и ресторанах, в том числе в пиццериях.
ТВ Центр 02:02
Происшествия
Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
РИА Новости вчера в 17:57
Здоровье
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях
Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 19:54
Общество
В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов
В 2019 году в Москве 34 новорожденных мальчика получили имя Добрыня, а 26 - Хабиб, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.
Интерфакс 01:38
Происшествия
В Энгельсе пропала 13-летняя Алена Бобкова
Вчера, 9 октября, в Энгельсе Саратовской области без вести пропала 13-летняя Алена Бобкова.
Саратов 24 02:21
Наука
Последние мамонты на острове Врангеля погибли из-за изоляции
Ученые выяснили возможные причины вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на территории нынешнего острова Врангеля и исчезли с лица земли около 4 тыс. лет назад.
Известия вчера в 22:03
Музыка
Лигалайз рассказал о современной России в новом клипе «Застой 2.0»
Что еще известно: Композиция «Застой 2.0» входит в новый альбом Лигалайз под названием «Ali», который посвящен новой эпохе застоя в современной России, отмечает «Медуза».
Snob.ru вчера в 07:28
Спорт
Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье
Телеканал 360° вчера в 13:32
Происшествия
Маленькую Лизу Киселеву ищет весь Саратов
В Саратове продолжаются поиски пропавшей вчера 9-летней Елизаветы Киселевой.
Взгляд-инфо 00:17
Экономика
«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут продать долю проекта в Арктике
Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» рассматривают возможность продать миноритарную долю в нефтяном проекте «Восток ойл» в Арктике.
News.ru вчера в 22:45
Политика
Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году
Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Известия вчера в 19:45
Общество
Johnson & Johnson выплатит $8 млрд мужчине, у которого выросла грудь
Суд обязал данную компанию выплатить мужчине восемь миллиардов долларов, так как она не предупредила о побочных эффектах, которые имеет производимый ей препарат Risperdal.
RuNews24.ru вчера в 02:20
Шоу-бизнес
Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала
Пятый канал вчера в 22:36
Общество
Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач
Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:08
Транспорт
Россия защищается от европейских лоукостеров
В Москву летает четвертый европейский лоукостер – Wizz Air: из Будапешта и Лондона (его «дочка» Wizz Air UK).
Ведомости вчера в 19:09
Наука
Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи
Московский Комсомолец вчера в 05:52
Политика
Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Политика
Памфилова рассказала Путину о цинизме и нарушениях на выборах
Наиболее проблемными стали Москва и Санкт-Петербург, а выборы в Петербурге Памфилова и вовсе сочла "беспрецедентными по цинизму и нарушениям".
Neva.Today вчера в 16:18
Футбол
«Зенит». Малком перенёс операцию
Малком перенёс операцию в Финляндии, срок восстановления составит около двух месяцев.
Bobsoccer вчера в 23:50
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru 02:55
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Газета.Ru вчера в 09:49