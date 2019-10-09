Экономика

МонаВистаМонаВистаMail.ru Group и Alibaba создают совместное предприятие

9 октября стало известно, что сделка по созданию совместного предприятия между китайским гигантом Alibaba и российскими Mail.ru Group, "Мегафон" и РФПИ закрыта.
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Alibaba и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия

РИА Новостивчера в 05:56

Mail.Ru Group и Alipay решили запустить проект с электронными платежами

РБКвчера в 03:55

Mail.ru, РФПИ, Alipay, USM и «Мегафон» создадут СП в области электронных платежей

Интерфаксвчера в 03:41

РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru закрыли сделку по СП «AliExpress Россия»

ПРАЙМвчера в 03:04

РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» закрыли сделку по созданию СП

ТАССвчера в 03:03

Alibaba, Mail.ru Group и партнеры создали общий бизнес и спланировали новый

Ведомостивчера в 03:00

Гендиректор Mail.ru Group станет председателем совета директоров «AliExpress Россия»

Коммерсантъвчера в 04:08
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Lenta.ru вчера в 10:55
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Армия и оружие

Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии.
Lenta.ru 01:09
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Общество

Какие продукты защитят от рака молочной железы

Первый Тульский 07 октября в 03:33
Политика

Комитет Госдумы внесёт поправки в бюджет об индексации зарплат военным

Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
RT на русском 02:26
Здоровье

Выяснялась связь между раком и питанием вне дома

У людей, которые ели приготовленную дома еду, оказалось гораздо меньше ПФАС, чем у тех, кто питался в кафе и ресторанах, в том числе в пиццериях.
ТВ Центр 02:02
Происшествия

Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника

РИА Новости вчера в 17:57
Здоровье

Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях

Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 19:54
Общество

В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

В 2019 году в Москве 34 новорожденных мальчика получили имя Добрыня, а 26 - Хабиб, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.
Интерфакс 01:38
Происшествия

В Энгельсе пропала 13-летняя Алена Бобкова

Вчера, 9 октября, в Энгельсе Саратовской области без вести пропала 13-летняя Алена Бобкова.
Саратов 24 02:21
Наука

Последние мамонты на острове Врангеля погибли из-за изоляции

Ученые выяснили возможные причины вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на территории нынешнего острова Врангеля и исчезли с лица земли около 4 тыс. лет назад.
Известия вчера в 22:03
Музыка

Лигалайз рассказал о современной России в новом клипе «Застой 2.0»

Что еще известно: Композиция «Застой 2.0» входит в новый альбом Лигалайз под названием «Ali», который посвящен новой эпохе застоя в современной России, отмечает «Медуза».
Snob.ru вчера в 07:28
Спорт

Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье

Телеканал 360° вчера в 13:32
Происшествия

Маленькую Лизу Киселеву ищет весь Саратов

В Саратове продолжаются поиски пропавшей вчера 9-летней Елизаветы Киселевой.
Взгляд-инфо 00:17
Экономика

«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут продать долю проекта в Арктике

Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» рассматривают возможность продать миноритарную долю в нефтяном проекте «Восток ойл» в Арктике.
News.ru вчера в 22:45
Политика

Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году

Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Известия вчера в 19:45
Общество

Johnson & Johnson выплатит $8 млрд мужчине, у которого выросла грудь

Суд обязал данную компанию выплатить мужчине восемь миллиардов долларов, так как она не предупредила о побочных эффектах, которые имеет производимый ей препарат Risperdal.
RuNews24.ru вчера в 02:20
Шоу-бизнес

Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала

Пятый канал вчера в 22:36
Общество

Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач

Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:08
Транспорт

Россия защищается от европейских лоукостеров

В Москву летает четвертый европейский лоукостер – Wizz Air: из Будапешта и Лондона (его «дочка» Wizz Air UK).
Ведомости вчера в 19:09
Наука

Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи

Московский Комсомолец вчера в 05:52
Политика

Фонд Навального признан иностранным агентом

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Политика

Памфилова рассказала Путину о цинизме и нарушениях на выборах

Наиболее проблемными стали Москва и Санкт-Петербург, а выборы в Петербурге Памфилова и вовсе сочла "беспрецедентными по цинизму и нарушениям".
Neva.Today вчера в 16:18
Футбол

«Зенит». Малком перенёс операцию

Малком перенёс операцию в Финляндии, срок восстановления составит около двух месяцев.
Bobsoccer вчера в 23:50
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Кино

Marvel может снять женское супергеройское кино

Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru 02:55
Армия и оружие

В ЛНР заявили о срыве разведения сил в Донбассе

Газета.Ru вчера в 09:49
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