Культура
Газета.RuАлибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»
Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов испытывает проблемы с памятью после того, как случайно выпил средство для прочистки труб "Крот". Так, ранее он называл клип "Фаина" своих подопечных самым дорогим клипом в истории России, но теперь не может назвать точную стоимость съемок.
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с чего всё началось
После инцидента с выпитым средством для прочистки труб «Крот» у продюсера Бари Алибасова начались проблемы с памятью. Об этом он рассказал в опубликованной на YouTube второй части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.Lenta.ruвчера в 15:04
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Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
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«Локомотив» не получал предложений по Миранчуку
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Общество
Сафронова поместили на карантин в СИЗО из-за подозрения на коронавирус
У арестованного по делу о госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова взяли тест на коронавирус, он изолирован в столичном СИЗО «Лефортово», сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Взгляд.ру вчера в 13:51
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
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Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
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В Самаре число пострадавших при взрыве полицейских выросло до двух
Два сотрудника полиции и женщина пострадали из-за взрыва гранаты в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
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В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
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Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
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В ходе предвыборной гонки в городах Белоруссии прокатились массовые акции протеста.
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Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
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Киевское «Динамо» опубликовало переписку Луческу и Суркиса
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Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
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В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
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