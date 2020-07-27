После инцидента с выпитым средством для прочистки труб «Крот» у продюсера Бари Алибасова начались проблемы с памятью. Об этом он рассказал в опубликованной на YouTube второй части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

с чего всё началось

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов испытывает проблемы с памятью после того, как случайно выпил средство для прочистки труб "Крот". Так, ранее он называл клип "Фаина" своих подопечных самым дорогим клипом в истории России, но теперь не может назвать точную стоимость съемок.

Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»

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