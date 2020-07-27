Продюсер Бари Алибасов рассказал о проблемах с памятью, которые начались у него после выпитого средства для прочистки труб "Крот". Откровения Алибасова опубликованы во второй части документального сериала "Ленты.ру" о русской поп-музыке 1990-х гг. на YouTube.

Экономика Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. 208

Общество Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей. 123

Здоровье В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. 558

Общество Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него. 15

Шоу-бизнес Катя Жужа стала мамой во второй раз Сегодня Катя Жужа родила в одной из столичных клиник. Звезда и новорожденный малыш чувствую себя хорошо. Этот ребенок тяжело дался Кате.

Происшествия СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС. 119

Фигурное катание Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью. 1

Энергетика Китай отказался от газа из России Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана. 137

Общество Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета» Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии. 267

Общество Дегтярев извинился перед жителями Хабаровска за баню Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что жители региона имеют право требовать проведения открытого суда над экс-губернатором края Сергеем Фургалом. 1

Политика Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Медузе» отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. 4

Общество Экипаж МКС возобновил поиск источника бензола Экипаж Международной космической станции (МКС) возобновил поиск возможного источника токсичного бензола, повышенная концентрация которого была выявлена еще в мае, сообщает NASA. 8

Общество Депутат Заксобрания Челябинской области заразился коронавирусом Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров заболел коронавирусом.