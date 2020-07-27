Культура
Piter.tvАлибасов рассказал о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти
Продюсер Бари Алибасов рассказал о проблемах с памятью, которые начались у него после выпитого средства для прочистки труб "Крот". Откровения Алибасова опубликованы во второй части документального сериала "Ленты.ру" о русской поп-музыке 1990-х гг. на YouTube.
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«Не работает память»: Алибасов пожаловался на новые последствия отравления «Кротом»
VSE42.RUвчера в 22:44
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Общество
«Пятерочка» сообщила о планах открыть магазин без кассиров
Торговая сеть «Пятерочка» рассматривает возможность открыть магазин без кассиров для широкого круга покупателей.
РБК 01:20
Происшествия
Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2
Российская газета 02:29
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
Общество
Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август
Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
Общество
Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа
Самоизоляцию для пожилых жителей Свердловской области продлили до третьего августа.
Российская газета вчера в 08:37
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 26 июля в 05:38
Шоу-бизнес
Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения
Bimru.ru вчера в 09:12
Политика
Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»
Вашингтон, 28 июля 2020, 07:46 — REGNUM Соединённые Штаты перейдут к «золотому веку» после того, как победят коронавирус, написал 28 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 00:46
Общество
Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса
Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него.
Российская газета 00:57
Происшествия
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве
В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках.
РБК вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Катя Жужа стала мамой во второй раз
Сегодня Катя Жужа родила в одной из столичных клиник. Звезда и новорожденный малыш чувствую себя хорошо. Этот ребенок тяжело дался Кате.
StarHit.ru 01:59
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
Происшествия
В Москве подтопило больше 20 участков автодорог во время ливня
Обрушившийся на Москву ливень подтопил более 20 участков автомобильных дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 01:48
Финансы
Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков
Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Происшествия
Осужденного за коррупцию Гайзера заподозрили в превышении полномочий
«В отношении Гайзера возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — цитирует его ТАСС.
Известия вчера в 12:56
Энергетика
Китай отказался от газа из России
Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
Капитал страны вчера в 07:43
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Происшествия
В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием
ИА Красная Весна 02:24
Армия и оружие
Ким Чен Ын назвал ядерное оружие гарантией безопасности Северной Кореи
Наличие ядерного оружия является гарантией безопасности Северной Кореи.
РБК 02:08
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Общество
Дегтярев извинился перед жителями Хабаровска за баню
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что жители региона имеют право требовать проведения открытого суда над экс-губернатором края Сергеем Фургалом.
Московский Комсомолец вчера в 23:01
Политика
Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Медузе» отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru вчера в 09:54
Транспорт
«Автодор» объявил тендеры на постройку трассы Москва-Казань
Госкомпания «Автодор» объявила тендеры на строительство восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань.
Kazanfirst.ru 00:42
Общество
Экипаж МКС возобновил поиск источника бензола
Экипаж Международной космической станции (МКС) возобновил поиск возможного источника токсичного бензола, повышенная концентрация которого была выявлена еще в мае, сообщает NASA.
Комсомольская правда вчера в 19:10
Общество
Депутат Заксобрания Челябинской области заразился коронавирусом
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров заболел коронавирусом.
АиФ Челябинск 02:05
Политика
Киев высказался в пользу возвращения российских офицеров в состав СЦКК
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона хочет возвращения российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК).
RT на русском вчера в 14:43