После инцидента с выпитым средством для прочистки труб «Крот» у продюсера Бари Алибасова начались проблемы с памятью. Об этом он рассказал в опубликованной на YouTube второй части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

с чего всё началось

Алибасов не может вспомнить точной суммы, отметив лишь, что «это было безумно дорого». Далее он сообщил, что страдает провалами в памяти из-за того, что пил средство для прочистки труб «Крот». Напомним, «Крота» Алибасов выпил год назад.

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