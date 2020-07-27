Культура

Evo-rus.comEvo-rus.comАлибасов рассказал о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти

Алибасов не может вспомнить точной суммы, отметив лишь, что «это было безумно дорого». Далее он сообщил, что страдает провалами в памяти из-за того, что пил средство для прочистки труб «Крот». Напомним, «Крота» Алибасов выпил год назад.
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с чего всё началось

Алибасов рассказал о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти

После инцидента с выпитым средством для прочистки труб «Крот» у продюсера Бари Алибасова начались проблемы с памятью. Об этом он рассказал в опубликованной на YouTube второй части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.
Lenta.ruвчера в 15:04

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Алибасов пожаловался на провалы в памяти из-за выпитого «Крота»

Российская газета03:58

Я пил «Крота»: Бари Алибасов пожаловался на полную амнезию

РЕН ТВвчера в 15:47

«Не работает память»: Алибасов рассказал о последствиях инцидента с «Кротом»

ТК Звездавчера в 23:36

Алибасов пожаловался, что из-за выпитого «Крота» у него не работает память

Пятый каналвчера в 17:59

Алибасов рассказал о неработающей памяти из-за выпитого «Крота»

ToDay News Ufaвчера в 16:56

Алибасов заявил о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти

Московский Комсомолец03:21

Алибасов рассказал о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти

Lenta.ruвчера в 15:04
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Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка

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В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Порошенко заявил о гордости за уголовное дело о получении томоса

Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник, 28 июля, сообщил о гордости за уголовное дело против него о томосе, которым предоставлена независимость Православной церкви страны.
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Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов»

55-летний специалист сменил в должности главного тренера команды Андрея Талалаева. С 2016 года Осинькин возглавлял "Чертаново".
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Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru 26 июля в 22:49
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
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Армия и оружие

МИД ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

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Кино

Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа

Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма Довод Кристофера Нолана на 26 августа.
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Общество

Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи

РИА Новости вчера в 22:16
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Общество

В Крыму выявили 23 новых случая коронавируса за сутки

Всего в Крыму зафиксировано 1139 случаев коронавирусной инфекции.
Вести.Севастополь 03:03
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Армия и оружие

Японских пользователей впечатлил парад в честь Дня ВМФ России

В Японии активно обсуждают прошедший в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.
Российская газета 03:30
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Армия и оружие

Командование ВСУ обязалось «наказывать» нарушающих перемирие боевиков

Боевиков ВСУ, которые нарушат введённый сегодня очередной «режим тишины», будут наказывать и привлекать к дисциплинарной ответственности.
ИА Новороссия вчера в 12:48
Армия и оружие

В Персидском заливе начались военные учения КСИР Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.
РИА Новости 03:46
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Кино

The Direct: Камала Хан дебютирует в фильме «Капитан Марвел 2»

Srnsk 01:23
Общество

Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
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Происшествия

Жителю Устьян предъявлено обвинение в жестоком убийстве трёх женщин

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Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
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Шоу-бизнес

Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд

Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
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Политика

Румыния отказалась праздновать день Победы 9 мая

Румыния отказалась праздновать день Победы 9 мая Бухарест хочет праздновать день Победы над фашистской Германией вместе с Западом.
Экспресс газета 00:11
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Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился

Российская газета 02:40
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Космос

Зафиксирована небывалая молния, растянувшаяся на сотни километров

Метеоспутники зафиксировали своеобразных рекордсменов среди молний.
Российская газета 03:22
Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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Армия и оружие

Ким Чен Ын: Ядерные силы сдерживания гарантируют КНДР безопасность

Комсомольская правда вчера в 22:58
Автоспорт

В «Формуле-1» допустили возможность появления российской команды

«Если возникнет интерес со стороны российской команды или любой другой, который мы посчитаем устойчивым, мы будем полностью открыты для рассмотрения такой возможности», — цитирует Брауна ТАСС.
REGNUM 03:47
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В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины

Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 02:45
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер. Заслуженный артист РФ. Имеет казахско-татарское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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