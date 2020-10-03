Алиев: Азербайджан никогда не отказывался от переговоров по Карабаху
Баку, 3 октября 2020, 16:21 — REGNUM Азербайджан никогда не отказывался от переговоров по Нагорному Карабаху, заявил 3 октября президент республики Ильхам Алиев.В источнике
Пусть они начнут выводить войска и представят нам график вывода, пусть возьмут перед посредниками утвержденные серьёзные обязательства, будут соблюдать перемирие, и мы конечно же сделаем тоже самое.
С чего всё началось
Если посмотреть на заявления, высказывания армянской стороны, можно увидеть, что они откровенно провоцировали Азербайджан, заявил президент Ильхам Алиев в интервью
телеканалу "Аль-Джазира".
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