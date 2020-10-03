Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
REGNUM
REGNUM

Алиев: Азербайджан никогда не отказывался от переговоров по Карабаху

Баку, 3 октября 2020, 16:21 — REGNUM Азербайджан никогда не отказывался от переговоров по Нагорному Карабаху, заявил 3 октября президент республики Ильхам Алиев.В источнике
Ильхам Алиевазербайджанский политик
Пусть они начнут выводить войска и представят нам график вывода, пусть возьмут перед посредниками утвержденные серьёзные обязательства, будут соблюдать перемирие, и мы конечно же сделаем тоже самое.
С чего всё началось
Если посмотреть на заявления, высказывания армянской стороны, можно увидеть, что они откровенно провоцировали Азербайджан, заявил президент Ильхам Алиев в интервью
 телеканалу "Аль-Джазира".
Sputnik Азербайджан04:48
Подробнее о событии
Москва-Баку.ru

Ильхам Алиев: В Азербайджане живут тысячи армян, и мы считаем армян Карабаха своими гражданами, призываем их жить вместе с нами

Москва-Баку.ru09:29
ТАСС

Алиев заявил, что Баку никогда не отказывался от переговоров по Карабаху

ТАСС08:42
РБК

Алиев заявил о неизменном условии прекращения конфликта в Карабахе

РБК04:24
Газета.Ru

Алиев заявил, что Азербайджан никогда не отказывался от переговоров по Карабаху

Газета.Ru07:51
Sputnik Азербайджан

Азербайджан откровенно провоцировали - Ильхам Алиев

Sputnik Азербайджан04:48
Росбалт

Алиев назвал главное условие перемирия в Карабахе

Росбалт07:52
РЕН ТВ

Президент Азербайджана назвал условие для перемирия

РЕН ТВ02:27

«Зенит» согласовал трансфер полузащитника «Спортинга» Вендела

Игрок подпишет с сине-бело-голубыми пятилетний контракт, а сумма трансфера составит примерно € 20 млн. 3 октября стало известно, что действующий чемпион России и один из лидеров текущего национального чемпионата "Зенит" договорился с португальским "Спортингом" из Лиссабона о приобретении 23-летнего бразильского полузащитника Вендела Вале.
Газета.Ru10:54
1

Опрос показал отношение немцев к Путину

Немецкое издание Zeit со ссылкой на исследование Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) отметило позитивное восприятие образа президента России Владимира Путина среди населения ФРГ.
Известиявчера в 15:34
506

Шесть человек пострадали в ДТП на Урале

По предварительной информации, шесть человек госпитализированы для обследования и оказания медицинской помощи: четыре пешехода, водитель автомобиля "ВАЗ", а также пассажир Daewoo.
ТАСС05:48
7