Алиев: Ереван не предоставил график вывода войск из Нагорного Карабаха
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США) не хотят оказывать давление на Армению в вопросе решения конфликта в Нагорном Карабахе, хотя Азербайджан неоднократно требовал введения санкций в отношении Еревана для этого.В источнике
С чего всё началось
Алиев: «замороженный» карабахский конфликт устраивал всех, кроме Баку
По словам Алиева, Азербайджан создал "новую реальность" в Карабахе, с которой Еревану нужно считаться. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.
РИА Новости05:19
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