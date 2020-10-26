Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США) не хотят оказывать давление на Армению в вопросе решения конфликта в Нагорном Карабахе, хотя Азербайджан неоднократно требовал введения санкций в отношении Еревана для этого.

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