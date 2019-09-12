Футбол

ЧемпионатЧемпионатАлиев нагрубил украинскому полицейскому

Напомним, Алиев выступал за «Локомотив» с 2010 года, провёл за клуб 25 матчей в чемпионате России, забил 14 голов. Также хавбек играл в России за махачкалинский «Анжи». Большую часть карьеры игрок провёл в киевском «Динамо», в составе которого дважды становился победителем чемпионата Украины.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Не было бы у тебя ствола, я бы тебе!» Скандальный украинский футболист угрожал полицейскому

Sport24.ru06:35

«Не было бы у тебя ствола, я бы тебе!» Александр Алиев — полицейскому

Спорт-Экспресс07:16

Бывший полузащитник «Локомотива» Алиев материт полицейского, видео

Чемпионат11:15

Алиев - полицейскому: «Не было бы у тебя ствола...»

Евро-футбол.ру07:46

Выступавший в РПЛ экс-игрок сборной Украины сцепился с полицейским, пожалев, что у того есть «ствол»

Росбалт07:47

«Сука, не было бы у тебя ствола, я бы тебя…» Александр Алиев угрожал полицейскому, остановившему его авто

Бомбардир.ру08:38
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Политика

Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова

Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола предоставить данные о местонахождении гражданина РФ Олега Смоленкова, которого телеканал CNN ранее назвал «информатором США».
Известия 11:40
Происшествия

Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео

РИА Новости 09:01
Гаджеты

Российский бренд BQ выпустил на рынок телевизоры

RuNews24.ru 09:42
Политика

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Здоровье

В России подорожали жизненно важные лекарства

Цены на лекарства, входящие в список жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, поднялись на 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
RuNews24.ru 10 сентября в 04:13
Космос

Конспирологи «назначили» конец света на 14 сентября

Конспирологи предупреждают об опасности 14 сентября – некое политическое событие приведёт к смене мирового порядка.
ИнфоСМИ 09 сентября в 04:36
Шоу-бизнес

Пелагея снялась на пляже с дочерью и позвала всех купаться

Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
Московский Комсомолец 06:51
Здоровье

В Ростовской области 72 человека заразились лихорадкой Западного Нила

Чтобы не допустить дальнейшее распространение болезни, в администрации донской столицы выделили дополнительные средства для внеочередной дезинсекционной обработки территории.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 09:41
Наука

Гидрогель успешно восстановил ткани сердца

Хайтек+ 09:25
Общество

Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали

Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым

1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Происшествия

В Москве рассматривают дело обвиняемого в нанесении травмы омоновцу

Тверской суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению дела Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 07:02
Происшествия

Суд в Курске вынес приговор убийце семилетнего ребенка

Российская газета 09:43
Единоборства

Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:51
Шоу-бизнес

Семья Игоря Талькова подала иск о клевете против певицы Азизы

Сестра и директор певицы Азизы Гульнара Мухамедова узнала об иске семьи Талькова от корреспондента РБК.
РБК 11:31
Политика

Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке

В Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялись торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
ТК Звезда 05:04
Футбол

Васина прооперировали в Германии

Защитник ЦСКА Виктор Васин в четверг перенес операцию в одной из клиник Германии, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
РИА Новости 11:33
Политика

Глава ДНР заявил о цели войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика

Захарова уличила Болтона в распространении фейков о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, обвинив его в распространении ложной информации о России.
Наша версия вчера в 08:45
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Шоу-бизнес

Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле

Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 01:42
Политика

Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
Экономика

Минздрав изменит порядок закупки лекарств после срыва 30% аукционов

Министерство меняет правила Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
РБК 07:01
Финансы

К концу года пенсии вырастут до 15 500 рублей

Страховая пенсия по старости в России к концу года вырастет до 14,6 тыс. рублей, неработающие пенсионеры будут получать 15,5 тысячи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда РФ.
РИА ОмскИнформ 03:16
Происшествия

Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником

Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14
Здоровье

Названы продукты, из-за которых часто болят суставы

Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Политика

Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе

Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Александрович Алиев
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник, тренер. Мастер спорта Украины международного класса. Играет как на позиции «под нападающим», так и на фланге. Имеет также российский паспорт.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное