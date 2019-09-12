Футбол
ЧемпионатАлиев нагрубил украинскому полицейскому
Напомним, Алиев выступал за «Локомотив» с 2010 года, провёл за клуб 25 матчей в чемпионате России, забил 14 голов. Также хавбек играл в России за махачкалинский «Анжи». Большую часть карьеры игрок провёл в киевском «Динамо», в составе которого дважды становился победителем чемпионата Украины.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Политика
Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова
Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола предоставить данные о местонахождении гражданина РФ Олега Смоленкова, которого телеканал CNN ранее назвал «информатором США».
Известия 11:40
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил на рынок телевизоры
RuNews24.ru 09:42
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Здоровье
В России подорожали жизненно важные лекарства
Цены на лекарства, входящие в список жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, поднялись на 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
RuNews24.ru 10 сентября в 04:13
Космос
Конспирологи «назначили» конец света на 14 сентября
Конспирологи предупреждают об опасности 14 сентября – некое политическое событие приведёт к смене мирового порядка.
ИнфоСМИ 09 сентября в 04:36
Шоу-бизнес
Пелагея снялась на пляже с дочерью и позвала всех купаться
Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
Московский Комсомолец 06:51
Здоровье
В Ростовской области 72 человека заразились лихорадкой Западного Нила
Чтобы не допустить дальнейшее распространение болезни, в администрации донской столицы выделили дополнительные средства для внеочередной дезинсекционной обработки территории.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 09:41
Наука
Гидрогель успешно восстановил ткани сердца
Хайтек+ 09:25
Общество
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Происшествия
В Москве рассматривают дело обвиняемого в нанесении травмы омоновцу
Тверской суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению дела Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 07:02
Происшествия
Суд в Курске вынес приговор убийце семилетнего ребенка
Российская газета 09:43
Единоборства
Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым
Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:51
Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала иск о клевете против певицы Азизы
Сестра и директор певицы Азизы Гульнара Мухамедова узнала об иске семьи Талькова от корреспондента РБК.
РБК 11:31
Политика
Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке
В Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялись торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
ТК Звезда 05:04
Футбол
Васина прооперировали в Германии
Защитник ЦСКА Виктор Васин в четверг перенес операцию в одной из клиник Германии, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
РИА Новости 11:33
Политика
Глава ДНР заявил о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика
Захарова уличила Болтона в распространении фейков о России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, обвинив его в распространении ложной информации о России.
Наша версия вчера в 08:45
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
Экономика
Минздрав изменит порядок закупки лекарств после срыва 30% аукционов
Министерство меняет правила Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
РБК 07:01
Финансы
К концу года пенсии вырастут до 15 500 рублей
Страховая пенсия по старости в России к концу года вырастет до 14,6 тыс. рублей, неработающие пенсионеры будут получать 15,5 тысячи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда РФ.
РИА ОмскИнформ 03:16
Происшествия
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49