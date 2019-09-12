Футбол
ЧемпионатАлиев нагрубил украинскому полицейскому
Напомним, Алиев выступал за «Локомотив» с 2010 года, провёл за клуб 25 матчей в чемпионате России, забил 14 голов. Также хавбек играл в России за махачкалинский «Анжи». Большую часть карьеры игрок провёл в киевском «Динамо», в составе которого дважды становился победителем чемпионата Украины.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
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Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
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Депутат Госдумы России по 158-му самарскому округу Александр Хинштейн в твиттере назвал дату повторного концерта Димы Билана в Самаре.
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Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН
Телеведущая Алла Михеева приняла участие в Летнем кубке КВН в Сочи.
News.ru 06:42
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В медучреждениях Екатеринбурга выявили избыток врачей
Врачи решили уйти из-за низких зарплат и непомерных нагрузок. Заменить коллег на время пришлось екатеринбургским специалистам.
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Зеленый чай, черный шоколад и куркума улучшают работу стволовых клеток. Об этом заявил доктор из США Уильям Ли.
Соловей.Инфо 05:15
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В Сочи пройдут переговоры Путина и Нетаньяху
Политик встретится в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным 12 сентября.
Sochi.com вчера в 08:40
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Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву
Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12:50
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В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
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Сборная России начала чемпионат Европы с победы над командой Турции
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Турции в своем стартовом матче на чемпионате Европы, который проходит в четырех странах.
РИА Новости 10:25
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Общество
Маргарита Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в Facebook
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в социальной сети Facebook.
РБК 12:19
Общество
Депутат упрекнул россиянок в пьянстве и суицидах их мужей
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов упрекнул российских мужчин в слабости и назвал их национальной трагедией, а его коллега Всеволод Чаплин призвал увеличить мужчинам зарплату, чтобы женщинам не нужно было работать и они могли уделить все внимание детям.
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Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 10 сентября в 14:30
Происшествия
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
РИА Новости вчера в 15:34
Политика
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
РИА Новости 09:47
Футбол
Васину прооперировали колено в Германии
Защитник ЦСКА Виктор Васин выбыл из строя на неопределенный срок. 30-летнего игрока сегодня прооперировали в одной из клиник Германии.
Sports.ru 11:31
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Авто
Треть россиян не платит транспортный налог
Чтобы оптимизировать работу с долгами по транспортному налогу, необходимо учитывать социокультурные особенности при определении ставок в каждом конкретном регионе, говорится в исследовании PricewaterhouseCoopers — международной сети компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита.
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Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность
Газета.Ru 10:15
Финансы
Силуанов допустил финансирование проекта «Арктик СПГ-2» из средств ФНБ
Проект «Новатэка» «Арктик СПГ-2» может быть частично профинасирован за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
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Минобразования извинилось перед школьником с прической Ибрагимовича
В средней школе № 4 города Сосновоборска ученика четвертого класса захотели перевести на домашнее обучение из-за нестандартной прически в стиле шведского нападающего клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Залатана Ибрагимовича.
Газета.Ru 03:59
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Netflix случайно объявила дату выхода сериала «Ведьмак»
Американская компания Netflix случайно опубликовала в Сети точную дату своего нового сериала «Ведьмак», который расскажет историю по мотивам известных книг.
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Тарас Михалик финансировал АТО, играя за московский «Локомотив»
Конфликт удалось уладить только после того, как радикалам привели факты, подтверждающие передачу средств украинской армии Михаликом в то время, когда он играл за московский «Локомотив».
Украина.ру 05:26