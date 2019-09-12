Футбол

ЧемпионатЧемпионатАлиев нагрубил украинскому полицейскому

Напомним, Алиев выступал за «Локомотив» с 2010 года, провёл за клуб 25 матчей в чемпионате России, забил 14 голов. Также хавбек играл в России за махачкалинский «Анжи». Большую часть карьеры игрок провёл в киевском «Динамо», в составе которого дважды становился победителем чемпионата Украины.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
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Украинский футболист
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