Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Военное обозрение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном бессмысленными и добавил, что Баку будет продолжать воевать до тех пор, пока армянские военные не покинут Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). Об этом Алиев сказал в интервью Al Jazeera TV.