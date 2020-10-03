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Алиев назвал встречи с Пашиняном по Нагорному Карабаху бессмысленными

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном бессмысленными и добавил, что Баку будет продолжать воевать до тех пор, пока армянские военные не покинут Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). Об этом Алиев сказал в интервью Al Jazeera TV.В источнике
Ильхам Алиевазербайджанский политик
Мы хотим найти путь к миру, поэтому мы ждали много лет. Я встречался с премьер-министром Армении. Однако эти встречи были совершенно бессмысленными и носили формальный характер.
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Газета.Ru

Алиев считает встречи с Пашиняном бессмысленными

Газета.Ru06:40
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Алиев назвал переговоры с Арменией бессмысленными и потребовал вернуть Карабах

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ФАН

Алиев назвал встречи с Пашиняном по Нагорному Карабаху бессмысленными

ФАН06:55
Lenta.ru

Алиев назвал встречи с Пашиняном бессмысленными и потребовал вернуть Карабах

Lenta.ru06:41
Телеканал 360°

Алиев назвал встречи с Пашиняном бессмысленными

Телеканал 360°07:37
Царьград

Встречи совершенно бессмысленны: Глава Азербайджана выдвинул ультиматум по Карабаху

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