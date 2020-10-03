Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном бессмысленными и добавил, что Баку будет продолжать воевать до тех пор, пока армянские военные не покинут Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). Об этом Алиев сказал в интервью Al Jazeera TV.

Ильхам Алиев азербайджанский политик Мы хотим найти путь к миру, поэтому мы ждали много лет. Я встречался с премьер-министром Армении. Однако эти встречи были совершенно бессмысленными и носили формальный характер.