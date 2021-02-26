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Алиев не исключил участия Грузии в стабилизации в Нагорном Карабахе

Грузия, как и другие страны, при желании может присоединиться к общей платформе по восстановлению Нагорного Карабаха. Такое заявление 26 февраля сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.В источнике
Евразия.Эксперт
RT на русском
РИА Новости
Аргументы и Факты
Sputnik Армения
Piter.tv
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Алиев: Грузия при желании может присоединиться к платформе по стабилизации в Карабахе

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ТАСС26 февраля в 06:01
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