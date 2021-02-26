Алиев не исключил участия Грузии в стабилизации в Нагорном Карабахе
Грузия, как и другие страны, при желании может присоединиться к общей платформе по восстановлению Нагорного Карабаха. Такое заявление 26 февраля сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.В источнике
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Алиев: Грузия при желании может присоединиться к платформе по стабилизации в Карабахе
Piter.tv26 февраля в 04:28
Алиев прокомментировал будущее российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Евразия.Эксперт26 февраля в 04:45
Встреча координационной группы по Карабаху запланирована на 27 февраля
Sputnik Армения26 февраля в 04:36
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку пристально следит за ситуацией в Армении
Эхо Москвы26 февраля в 05:46
Алиев заявил, что не контактировал с Пашиняном после трехсторонней встречи в январе
ТАСС26 февраля в 06:01