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Ведомости

Алиев попросил объяснить появление у Армении ракеты «Искандер-М»

Азербайджан до сих пор не получил официального ответа на вопрос, каким образом ракеты «Искандер-М» оказались у Армении, заявил президент республики Ильхам Алиев на открытии Парка военных трофеев в Баку, где продемонстрированы обломки ракеты «Искандер-М», найденные в городе Шуша в Карабахе.В источнике

Подробнее о событии

Ильхам Алиев намерен выяснить, откуда у Армении оказалась неэкспортная модификация «Искандера»

Коммерсантъвчера в 12:17

Алиев оценил стоимость взятых в Нагорном Карабахе вооружений Армении

РБКвчера в 12:04

Азербайджан оценил армянские потери в технике из-за войны в Карабахе

Lenta.ruвчера в 10:36

Алиев призвал Армению объясниться, как она получила ракеты «Искандер-М»

Росбалтвчера в 10:59

Алиев оценил в $5 млрд стоимость потерянного Арменией в Карабахе оружия

Интерфаксвчера в 10:23

Алиев потребовал от Еревана ответа, откуда Армения получила «Искандер-М»

РИА Новостивчера в 09:14

Алиев заявил, что Баку ждет ответа, откуда у Еревана появились ракеты «Искандер-М»

ТАССвчера в 08:51
Интересное

«Ъ»: в ГИБДД сообщили о незащищенности загружаемых фотографий машин при прохождении ТО

Заместитель начальника ГИБДД РФ Николай Шеюхин считает, что загружаемые фотографии транспортного средства при прохождении обновленной процедуры техосмотра (ТО) не защищены и могут быть изменены мошенниками.
ТАСС00:09

В ГИБДД перечислили, что можно устанавливать на машину, а что — нельзя

Из сообщения Госавтоинспекции следует, что вносить изменения в конструкцию можно только в случае соответствия требованиям регламента Таможенного союза, при соблюдении ряда условий, указанных в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), а также при наличии документов из аккредитованной лаборатории.
Ютазинская новьвчера в 04:20

«Миннесота» принимает «Сент-Луис» в матче регулярного первенства НХЛ

Матч регулярного первенства Национальной Хоккейной Лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Сент-Луис Блюз» состоится в Сент-Пол, штат Миннесота на хоккейной арене «Эксел Энерджи Центр» 13 апреля в 03:00 по московскому времени.
Честный рейтинг букмекероввчера в 10:39