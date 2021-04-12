Алиев попросил объяснить появление у Армении ракеты «Искандер-М»
Азербайджан до сих пор не получил официального ответа на вопрос, каким образом ракеты «Искандер-М» оказались у Армении, заявил президент республики Ильхам Алиев на открытии Парка военных трофеев в Баку, где продемонстрированы обломки ракеты «Искандер-М», найденные в городе Шуша в Карабахе.В источнике
С чего всё началось
Алиев заявил, что Баку ждет ответа, откуда у Еревана появились ракеты «Искандер-М»
Азербайджан ждет ответа на вопрос о том, как у Армении оказались ракеты "Искандер-М", которые были выпущены по городу Шуша в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в понедельник президент Ильхам Алиев на открытии в Баку Парка военных трофеев.
ТАСС08:51