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Алиев попросил объяснить появление у Армении ракеты «Искандер-М»

Азербайджан до сих пор не получил официального ответа на вопрос, каким образом ракеты «Искандер-М» оказались у Армении, заявил президент республики Ильхам Алиев на открытии Парка военных трофеев в Баку, где продемонстрированы обломки ракеты «Искандер-М», найденные в городе Шуша в Карабахе.В источнике

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