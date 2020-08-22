Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.