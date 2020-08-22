Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море
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Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.В источнике
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