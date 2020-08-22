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REGNUM
REGNUM

Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.В источнике
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ИА Красная Весна

Международное энергетическое агентство оценило новое турецкое месторождение

ИА Красная Веснавчера в 16:56
Комсомольская правда

Зеленский поздравил Эрдогана с открытием запасов газа в Черном море

Комсомольская правда22 августа в 11:51
Lenta.ru

Турция раскрыла стоимость гигантского месторождения газа в Черном море

Lenta.ruвчера в 12:21
Газета.Ru

В Турции оценили стоимость нового газового месторождения

Газета.Ruвчера в 10:48
REGNUM

В Турции оценили стоимость нового газового месторождения

REGNUMвчера в 10:42
IslamNews

Эрдоган обозначил цель Турции после обнаружения гигантского месторождения газа

IslamNews23 августа в 04:39
Телеканал 360°

Потенциальную стоимость газа на новом месторождении назвали в Турции

Телеканал 360°вчера в 14:20

Энтузиаст создал утилиту для умного разгона процессоров AMD Zen 2. Производительность растёт, энергопотребление падает

Утилита носит название ClockTuner for Ryzen (CTR) и представляет собой инструмент для низкоуровневого управления частотами и напряжением CCX-комплексов процессоров Ryzen и Threadripper, относящихся к поколению Zen 2, то есть Matisse и Castle Peak.
3DNews19:54

В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замглавы «Ила»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБКвчера в 12:40
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Газета.Ruвчера в 13:10
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Искусственному интеллекту доверят сбор данных о российских пациентах

Искусственный интеллект сможет анализировать медицинские изображения, оценивать риски и вероятность заболеваний, понимать рукописные тексты (рецепты и другие документы врачей) и дистанционно оценивать состояние пациента.
Известия19:00