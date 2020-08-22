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REGNUM
REGNUM

Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.В источнике
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IslamNews

Эрдоган обозначил цель Турции после обнаружения гигантского месторождения газа

IslamNews23 августа в 04:39
Московский Комсомолец Турция

Как газеты Турции отреагировали на обнаружение газа в Чёрном море

Московский Комсомолец Турция22 августа в 08:37
Телеканал 360°

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаруженным в Черном море газом

Телеканал 360°22 августа в 11:44
News.ru

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Чёрном море

News.ru22 августа в 11:14
ТАСС

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением газового месторождения в Черном море

ТАСС22 августа в 10:08
Lenta.ru

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Lenta.ru22 августа в 10:42
Комсомольская правда

Зеленский поздравил Эрдогана с открытием запасов газа в Черном море

Комсомольская правда22 августа в 11:51

Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах
Газета.Ruвчера в 14:02
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Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБКвчера в 12:28
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Искусственный интеллект в тестовых боях разгромил пилота ВВС США

Результаты соревнований лягут в основу проекта Пентагона по разработке обучаемой системы искусственного интеллекта Air Combat Evolution, которая в будущем сможет брать управление боевым самолетом на себя и вести маневренный ближний воздушный бой.
Хайтек+вчера в 13:29
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Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Интерфаксвчера в 03:04
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Купленная Ираном российская РЛС «Резонанс-НЭ» обнаружила F-35

Поставленная Ирану радиолокационная станция (РЛС) «Резонанс-НЭ», предназначенная для обнаружения летательных аппаратов, изготовленных по технологии стелс, и гиперзвуковых целей, обнаруживала и устойчиво сопровождала американские истребители F-35, летавшие в январе близ границ республики.
Известиявчера в 09:57
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