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REGNUM
REGNUM

Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.В источнике
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IslamNews

Эрдоган обозначил цель Турции после обнаружения гигантского месторождения газа

IslamNews23 августа в 04:39
Комсомольская правда

Зеленский поздравил Эрдогана с открытием запасов газа в Черном море

Комсомольская правда22 августа в 11:51
Московский Комсомолец Турция

Как газеты Турции отреагировали на обнаружение газа в Чёрном море

Московский Комсомолец Турция22 августа в 08:37
Ёлдаш

Зеленский поздравил Эрдогана с открытием крупного месторождения газа в Черном море

Ёлдаш22 августа в 10:36
News.ru

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Чёрном море

News.ru22 августа в 11:14
Lenta.ru

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Lenta.ru22 августа в 10:42
Телеканал 360°

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаруженным в Черном море газом

Телеканал 360°22 августа в 11:44

Lexus зарегистрировал марку LBX для миниатюрного кроссовера

Фанаты японской премиальной марки Lexus с форума Lexus Enthusiast «раскопали», что в начале августа материнская корпорация Toyota подала заявку на регистрацию торговых знаков «Lexus LBX» и «LBX» в Евросоюзе, Израиле, Исландии и Швейцарии по классу «автомобили и их составные части».
Allroader.ru18:09

СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUMвчера в 04:17
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В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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