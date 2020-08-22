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REGNUM
REGNUM

Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.В источнике
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IslamNews

Эрдоган обозначил цель Турции после обнаружения гигантского месторождения газа

IslamNews23 августа в 04:39
Lenta.ru

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Lenta.ru22 августа в 10:42
Телеканал 360°

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаруженным в Черном море газом

Телеканал 360°22 августа в 11:44
Ёлдаш

Зеленский поздравил Эрдогана с открытием крупного месторождения газа в Черном море

Ёлдаш22 августа в 10:36
News.ru

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Чёрном море

News.ru22 августа в 11:14
Комсомольская правда

Зеленский поздравил Эрдогана с открытием запасов газа в Черном море

Комсомольская правда22 августа в 11:51
Московский Комсомолец Турция

Как газеты Турции отреагировали на обнаружение газа в Чёрном море

Московский Комсомолец Турция22 августа в 08:37

Под Волгоградом в ДТП разбились двое жителей Самарской области

По предварительным данным, 25 августа в 15:38 на 571 км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград Nissan Almera, за рулём которого был 43-летний житель Самарской области, не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF.
REGNUM05:21
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Десять главврачей Алтайского края заработали более 2 млн рублей

Стало известно имя самого богатого ректора Алтайского края В среднем руководители государственных вузов зарабатывают около трех миллионов в год Руководитель краевой офтальмологической больницы Елена Деханд отчиталась о 3 млн рублей, а ее коллега из бийской психиатрической больницы Виктор Лапенков – о 2,9 млн.
АМИТЕЛ23:18
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Песков перенаправил вопрос о возможной слежке за Навальным спецслужбам

Вопрос о возможной слежке за основателем ФБК Алексеем Навальным лучше «переадресовать» специальным службам, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомостивчера в 07:24
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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Врачи немецкой клиники подтвердили интоксикацию у Навального

Алексей Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике Charite, продолжает оставаться в искусственной коме, в крови найдены следы интоксикации, не исключены последствия для нервной системы.
ТАССвчера в 10:41
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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Росгвардия выразила признательность основателю «Омбудсмена полиции»

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил «признательность за конструктивное взаимодействие» создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Коммерсантъ05:49
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Россия направила в Белоруссию документы по вакцине от коронавируса

Россия направила в Белоруссию документы о российской вакцине от коронавируса, белорусская сторона подтвердила заинтересованность в проведении пострегистрационных испытаний, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости06:38
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русскомвчера в 09:19
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Меркель призвала Россию наказать виновных в отравлении Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обратились к российским властям с призывом провести максимально прозрачное расследование инцидента с неожиданным ухудшением здоровья оппозиционного политика Алексея Навального, и наказать людей, причастных к возможному покушению на него.
Трудвчера в 13:49
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В Сеуле полагают, что глава КНДР давно лежит в коме

Пхеньян, 25 августа 2020, 13:36 — REGNUM Руководитель КНДР Ким Чен Ын жив, но последние месяцы находится в коме, так считает помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Чан Сон Мин. Об этом сообщает американское издание The New York Post.
REGNUM06:36
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