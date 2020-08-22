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REGNUM
REGNUM

Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.В источнике
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IslamNews

Эрдоган обозначил цель Турции после обнаружения гигантского месторождения газа

IslamNews23 августа в 04:39
Комсомольская правда

Зеленский поздравил Эрдогана с открытием запасов газа в Черном море

Комсомольская правда22 августа в 11:51
Московский Комсомолец Турция

Как газеты Турции отреагировали на обнаружение газа в Чёрном море

Московский Комсомолец Турция22 августа в 08:37
Ёлдаш

Зеленский поздравил Эрдогана с открытием крупного месторождения газа в Черном море

Ёлдаш22 августа в 10:36
News.ru

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Чёрном море

News.ru22 августа в 11:14
Lenta.ru

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Lenta.ru22 августа в 10:42
Телеканал 360°

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаруженным в Черном море газом

Телеканал 360°22 августа в 11:44

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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