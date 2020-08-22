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REGNUM
REGNUM

Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.В источнике
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IslamNews

Эрдоган обозначил цель Турции после обнаружения гигантского месторождения газа

IslamNews23 августа в 04:39
Московский Комсомолец Турция

Как газеты Турции отреагировали на обнаружение газа в Чёрном море

Московский Комсомолец Турция22 августа в 08:37
Телеканал 360°

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаруженным в Черном море газом

Телеканал 360°22 августа в 11:44
Ёлдаш

Зеленский поздравил Эрдогана с открытием крупного месторождения газа в Черном море

Ёлдаш22 августа в 10:36
News.ru

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Чёрном море

News.ru22 августа в 11:14
Lenta.ru

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Lenta.ru22 августа в 10:42
Комсомольская правда

Зеленский поздравил Эрдогана с открытием запасов газа в Черном море

Комсомольская правда22 августа в 11:51

Искусственному интеллекту доверят сбор данных о российских пациентах

Искусственный интеллект сможет анализировать медицинские изображения, оценивать риски и вероятность заболеваний, понимать рукописные тексты (рецепты и другие документы врачей) и дистанционно оценивать состояние пациента.
Искусственному интеллекту доверят сбор данных о российских пациентах
Известия19:00

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Газета.Ruвчера в 13:10
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Турчинов заявил о возможности Зеленского вторгнуться в Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что у главы государства Владимира Зеленского существуют возможности для наступления и вторжения на территорию Республики Крым.
Известия21:33
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