Экс-игрок московского "Локомотива" Александр Алиев поделился мнением о том, что скоро пандемия коронавирусной инфекции закончится, передает Meta-ratings.com.ua.

Общество Украинский телеведущий рассказал, как обманывал русскоязычных туристов Телеведущий рассказал, как якобы указывал ложную дорогу и отправлял в другой конец города туристов, которые спрашивали у него путь во Львове на русском языке.

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Спорт Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в пауэрлифтинге Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, сыгравший роль Григора «Горы» Клигана в известном сериале «Игра престолов», установил рекорд в становой тяге.

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 224

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. 436

Футбол Первый клуб Серии А объявил о возобновлении тренировок «Сассуоло» стал первым клубом Серии А, который объявил о возобновлении тренировочного процесса.С понедельника 4 мая игроки команды возобновят тренировки.

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Происшествия В офтальмологической больнице Якутска СOVID-19 заразились 48 человек Около полусотни человек заразились COVID-19 в республиканской офтальмологической больнице в Якутске, сообщил в субботу оперативный штаб республики по борьбе с коронавирусом. 1

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Экономика Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса. 18

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Политика В США члены конгресса отказались от быстрых тестов на коронавирус Вашингтон, 3 мая 2020, 01:24 — REGNUM Предложение Белого дома развернуть комплекс для быстрого тестирования на новый коронавирус для конгрессменов было отклонено конгрессом США, 2 мая передает телеканал CNN. 3

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