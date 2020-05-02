Коронавирус

Газета.RuГазета.RuАлиев: скоро пандемия закончится

Экс-игрок московского "Локомотива" Александр Алиев поделился мнением о том, что скоро пандемия коронавирусной инфекции закончится, передает Meta-ratings.com.ua.
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Александр Алиев — о коронавирусе: Те, кому надо было, уже наворовали денег на этой теме

Bookmaker-ratings.ru15:00

Алиев: скоро пандемия COVID-19 закончится

News.ru14:39

Алиев: скоро пандемия закончится

Газета.Ru14:16

Алиев — о коронавирусе: «Скоро все закончится. Кому надо было, уже наворовали денег на этой теме»

Sport24.ru13:46
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:04, Ашберн
Общество

Прогноз об окончании пандемии коронавируса в России изменили ученые

Скорректированный прогноз опубликовали ученые из Сингапура. По их прогнозу в России окончание пандемии придется на 8 августа.
Privet-Rostov.ru 04:55
1,8K
Общество

Украинский телеведущий рассказал, как обманывал русскоязычных туристов

Телеведущий рассказал, как якобы указывал ложную дорогу и отправлял в другой конец города туристов, которые спрашивали у него путь во Львове на русском языке.
РИА Новости 18:24
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
2,2K
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
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Спорт

Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в пауэрлифтинге

Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, сыгравший роль Григора «Горы» Клигана в известном сериале «Игра престолов», установил рекорд в становой тяге.
Телеканал 360° 17:48
Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:18
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Здоровье

Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома

Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
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Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости 12:54
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Футбол

Первый клуб Серии А объявил о возобновлении тренировок

«Сассуоло» стал первым клубом Серии А, который объявил о возобновлении тренировочного процесса.С понедельника 4 мая игроки команды возобновят тренировки.
Soccer.ru 12:19
Авто

Представлен Топ-10 лучших заднеприводных авто в истории

При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe вчера в 13:48
3
Здоровье

Главврач Коммунарки назвал еще один симптом коронавируса

У большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
Ридус вчера в 12:13
1,3K
Здоровье

В Красноярске скончалась выпавшая из окна и.о. главврача госпиталя

Российская газета 03:04
2,8K
Происшествия

В офтальмологической больнице Якутска СOVID-19 заразились 48 человек

Около полусотни человек заразились COVID-19 в республиканской офтальмологической больнице в Якутске, сообщил в субботу оперативный штаб республики по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс 06:05
1
Происшествия

Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской

Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской. Об этом сообщает корреспондент "Эха" из Леонтьевского переулка.
Эхо Москвы 08:32
1
Армия и оружие

В Сирии российские военные преградили путь американскому конвою

РЕН ТВ 13:59
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Политика

Трамп поприветствовал появление Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рад видеть лидера КНДР Ким Чен Ына на публике.
Коммерсантъ 17:46
3
Экономика

Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд

Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 16:21
18
Общество

Еще 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Еще 34 пациента с положительным анализом на коронавирус и подтвержденной пневмонией умерли в Москве.
Вечерняя Москва 15:23
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Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
191
Общество

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 17:11
23
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru 03:50
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС 13:15
1,5K
Здоровье

В Тульской области назвали число подключенных к ИВЛ пациентов

24 туляка подключены к аппаратам ИВЛ. Главный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев озвучил статистику по коронавирусу.
Тульская пресса 16:17
2
Политика

В США члены конгресса отказались от быстрых тестов на коронавирус

Вашингтон, 3 мая 2020, 01:24 — REGNUM Предложение Белого дома развернуть комплекс для быстрого тестирования на новый коронавирус для конгрессменов было отклонено конгрессом США, 2 мая передает телеканал CNN.
REGNUM 18:24
3
Политика

В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Минобороны РФ

URA.Ru вчера в 19:57
127
Общество

Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости 17:40
4
Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
532
Общество

Ученые нашли природное средство против похмелья

ToDay News Ufa 00:53
99
Общество

Пассажиров без масок в Подмосковье не пустят в общественный транспорт

Ранее сообщалось, что осуществлять контроль за ношением масок и респираторов в Московской области будут сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов.
Профиль 16:43
231
Общество

В Москве число умерших с коронавирусом превысило 700 человек

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, общее число больных COVID-19 в России составляет 124 054 человека, 1256 заболевших умерли.
Ведомости 15:41
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Александр Александрович Алиев
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник; ныне - тренер. Мастер спорта Украины международного класса. Играет как на позиции «под нападающим», так и на фланге. Имеет также российский паспорт.
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