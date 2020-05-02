А вам он тоже напоминает героя анекдота? Что, после пандемии останутся только тупые, потому что умные знают, что коронавирус — фигня, и они не заболеют? Этот клоундей, похоже, даже на конкурсе м… ков занял бы второе место, потому что м… к. Лучше бы брал пример с Шевченко и Реброва.

Ранее Алиев заявил, что пандемия коронавируса скоро закончится, так как те, кому надо было, «уже наворовали денег на этой теме». На 2 мая в мире зафиксированы 3402409 случаев заражения коронавирусом. 242010 из заболевших скончались.

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