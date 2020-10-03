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РБК
РБК

Алиев сообщил о взятии Азербайджаном семи сел в Нагорном Карабахе

Азербайджанские войска заняли семь сел в трех районах Нагорного Карабаха. Об этом сообщил в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.В источнике
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РИА Новости

Алиев заявил о взятии Азербайджаном семи сел в Карабахе

РИА Новостивчера в 14:42
Lenta.ru

Президент Азербайджана заявил о взятии под контроль сел в Карабахе

Lenta.ruвчера в 15:40
Sputnik Азербайджан

Флаг Азербайджана водружается в освобожденном Суговушане - видео

Sputnik Азербайджанвчера в 16:32
Life.ru

Алиев объявил, что Азербайджан взял уже семь сёл в Карабахе — видео

Life.ruвчера в 16:58
RT на русском

Алиев заявил, что ВС Азербайджана заняли село Мадагиз в Карабахе

RT на русскомвчера в 13:25
ТАСС

Алиев сообщил, что азербайджанская армия взяла под контроль семь сел в Карабахе

ТАССвчера в 15:03
URA.Ru

Азербайджан заявил о захвате важного пункта в Карабахе

URA.Ruвчера в 12:33

Житель Литвы задал президенту страны вопрос о тратах бюджета на Тихановскую

Член литовского комитета «Русскоговорящая Клайпеда» Артур Крижановский опубликовал открытое письмо, адресованное президенту страны Гитанасу Науседе и главе МИД Латвии Линасу Линкявичусу.
Комсомольская правда2 октября в 10:37
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