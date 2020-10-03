РБКАлиев сообщил о взятии Азербайджаном семи сел в Нагорном КарабахеГЛАС.RUФАНNews.ruРосбалтIslamNewsURA.RuRusvesna.suНТВSputnik АзербайджанМосква 24Аргументы неделиФедералПрессВестник КавказаПолитРоссияПятый каналКавказский узелТелеканал 360°РБКMockva.ruИнфо24Народные новостиРИА НовостиЭкономика сегодняМосковский КомсомолецГазета.RuLenta.ruПолитика СегодняРоссийский ДиалогАзербайджанские войска заняли семь сел в трех районах Нагорного Карабаха. Об этом сообщил в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.В источникеОценить804Комментировать1,9KПодробнее о событииАлиев заявил о взятии Азербайджаном семи сел в КарабахеРИА Новостивчера в 14:42Президент Азербайджана заявил о взятии под контроль сел в КарабахеLenta.ruвчера в 15:40Флаг Азербайджана водружается в освобожденном Суговушане - видеоSputnik Азербайджанвчера в 16:32Алиев объявил, что Азербайджан взял уже семь сёл в Карабахе — видеоLife.ruвчера в 16:58Алиев заявил, что ВС Азербайджана заняли село Мадагиз в КарабахеRT на русскомвчера в 13:25Алиев сообщил, что азербайджанская армия взяла под контроль семь сел в КарабахеТАССвчера в 15:03Азербайджан заявил о захвате важного пункта в КарабахеURA.Ruвчера в 12:33Показать ещё