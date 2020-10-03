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РБК
РБК

Алиев сообщил о взятии Азербайджаном семи сел в Нагорном Карабахе

Азербайджанские войска заняли семь сел в трех районах Нагорного Карабаха. Об этом сообщил в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.В источнике
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Sputnik Азербайджан

Минобороны распространило кадры с освобожденных земель Азербайджана

Sputnik Азербайджан15:10
URA.Ru

Азербайджан заявил о захвате важного пункта в Карабахе

URA.Ru12:33
RT на русском

Алиев заявил, что ВС Азербайджана заняли село Мадагиз в Карабахе

RT на русском13:25
ТАСС

Алиев сообщил, что азербайджанская армия взяла под контроль семь сел в Карабахе

ТАСС15:03
РИА Новости

Алиев заявил о взятии Азербайджаном семи сел в Карабахе

РИА Новости14:42
Life.ru

Алиев объявил о взятии села Мадагиз в Нагорном Карабахе

Life.ru12:13
Интерфакс

Алиев сообщил о взятии села Мадагиз азербайджанской армией

Интерфакс11:42

Азербайджан первый в мире применил баллистическую ракету LORA

Азербайджан впервые применил оперативно-тактический ракетный комплекс с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой LOng-Range Artillery Missile (LORA), разработанный израильской компанией Israel Aircraft Industries (IAI), пишет The Drive.
Азербайджан первый в мире применил баллистическую ракету LORA
Lenta.ru06:52
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Спикер парламента Армении отправился в Карабах с экстренным визитом

Делегация под руководством председателя Национального собрания (парламента) Армении Арарата Мирзояна отправилась с экстренным визитом в непризнанный Нагорный Карабах, пишет РИА "Новости" со ссылкой на армянский законодательный орган.
Газета.Ru15:37
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Ozon подал документы на IPO в США

Интернет-магазин Ozon, который входит в число крупнейших в России, подал документы на IPO в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщила компания.
Forbesвчера в 03:48
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Подмосковный участковый уволен за поддельную справку в деле Ефремова

В свою очередь информированный источник "Интерфакса" сообщил, что участкового уволили за документ, выданный в отношении гражданской жены погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова Ирины Стерховой.
Интерфаксвчера в 16:32
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Алиев выразил благодарность Эрдогану за поддержку в связи с событиями в НКР

Баку, 3 октября 2020, 21:53 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку в связи с последними событиями в зоне нагорно-карабахского конфликта.
REGNUM14:53