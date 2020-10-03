Азербайджан впервые применил оперативно-тактический ракетный комплекс с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой LOng-Range Artillery Missile (LORA), разработанный израильской компанией Israel Aircraft Industries (IAI), пишет The Drive.
Делегация под руководством председателя Национального собрания (парламента) Армении Арарата Мирзояна отправилась с экстренным визитом в непризнанный Нагорный Карабах, пишет РИА "Новости" со ссылкой на армянский законодательный орган.
Баку, 3 октября 2020, 21:53 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку в связи с последними событиями в зоне нагорно-карабахского конфликта.