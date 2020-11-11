Алиев заявил, что Азербайджан победил в Карабахской войне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими объявил, что его страна одержала победу в Карабахской войне, пишет РИА Новости.В источнике
Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель.
С чего всё началось
Алиев объявил о победе Азербайджана в войне в Карабахе
Война в Нагорном Карабахе завершилась победой Азербайджана, заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими.
РИА Новостивчера в 07:09
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