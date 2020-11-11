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Полит.ру
Полит.ру

Алиев заявил, что Азербайджан победил в Карабахской войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими объявил, что его страна одержала победу в Карабахской войне, пишет РИА Новости.В источнике
Ильхам Алиевазербайджанский политик
Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель.
С чего всё началось
РИА Новости

Алиев объявил о победе Азербайджана в войне в Карабахе

Война в Нагорном Карабахе завершилась победой Азербайджана, заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими.
РИА Новостивчера в 07:09
Подробнее о событии
РБК

Алиев объявил о победе Азербайджана в войне

РБКвчера в 08:17
ТАСС

Президент Азербайджана объявил об окончании войны в Карабахе

ТАССвчера в 07:34
Взгляд.ру

Алиев объявил о победе Азербайджана в войне в Карабахе

Взгляд.рувчера в 07:38
Коммерсантъ

Алиев объявил об окончании войны в Карабахе

Коммерсантъвчера в 08:10
Lenta.ru

Алиев объявил о победе Азербайджана в войне за Нагорный Карабах

Lenta.ruвчера в 07:13
RT на русском

Алиев объявил об окончании войны в Карабахе

RT на русскомвчера в 07:11
РИА Новости

Алиев объявил о победе Азербайджана в войне в Карабахе

РИА Новостивчера в 07:09

NASA сертифицировала Crew Dragon для регулярных полетов на МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX получил сертификацию американского космического агентства NASA для регулярной доставки людей на Международную космическую станцию (МКС), 10 ноября сообщила пресс-служба NASA.
NASA сертифицировала Crew Dragon для регулярных полетов на МКС
ИА Красная Веснавчера в 13:06

Правящий блок Армении предложил оппозиции назвать альтернативу миротворцам в Карабахе

Правящий блок "Мой шаг" предложил армянской оппозиции выступить с заявлением по трем пунктам, в том числе о готовности оппозиции отказаться от российского посредничества в нагорнокарабахском урегулировании и продолжить войну.
ТАСС16:54

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Если Никол Пашинян не уйдет в отставку, то участники протестов в 00:30 по армянскому времени проведут пресс-конференцию, на которой разберутся с вопросом ухода премьер-министра до следующего дня.
RuNews24.ruвчера в 10:13

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Чемпионат10 ноября в 14:21

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