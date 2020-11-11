Митингующие в Ереване потребовали отставки Пашиняна до полуночи

Если Никол Пашинян не уйдет в отставку, то участники протестов в 00:30 по армянскому времени проведут пресс-конференцию, на которой разберутся с вопросом ухода премьер-министра до следующего дня.