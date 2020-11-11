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АМИТЕЛ
АМИТЕЛ

Президент Азербайджана заявил о победе в войне за Нагорный Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о победе Азербайджана в войне за Нагорный Карабах. Он добавил, что Азербайджан проведет оценку ущерба в регионе и потребует компенсации от Армении.В источнике
Ильхам Алиевазербайджанский политик
Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель.
С чего всё началось
РИА Новости

Алиев объявил о победе Азербайджана в войне в Карабахе

Война в Нагорном Карабахе завершилась победой Азербайджана, заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими.
РИА Новости07:09
Подробнее о событии
Lenta.ru

Алиев объявил о победе Азербайджана в войне за Нагорный Карабах

Lenta.ru07:13
ТАСС

Президент Азербайджана объявил об окончании войны в Карабахе

ТАСС07:34
ИА Красная Весна

Президент Азербайджана заявил о победе в Карабахской войне

ИА Красная Весна08:28
Взгляд.ру

Алиев объявил о победе Азербайджана в войне в Карабахе

Взгляд.ру07:38
RT на русском

Алиев объявил об окончании войны в Карабахе

RT на русском07:11
РИА Новости

Алиев объявил о победе Азербайджана в войне в Карабахе

РИА Новости07:09
Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: Азербайджан привлечет к подсчету ущерба в Карабахе международных экспертов

Вестник Кавказа08:09

Минобрнауки перевело вузы Москвы и Петербурга на дистанционное обучение

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Интерфакс11:57