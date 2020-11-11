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Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о победе Азербайджана в войне за Нагорный Карабах. Он добавил, что Азербайджан проведет оценку ущерба в регионе и потребует компенсации от Армении.

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Ильхам Алиев азербайджанский политик Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель.