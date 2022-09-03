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Алиев заявил, что у Азербайджана нет цели конкурировать с «Газпромом»

Азербайджан никогда не ставил целью конкурировать с Россией на газовом рынке Европы и исполняет контракты согласно взятым на себя обязательствам.
РБК
Президент Азербайджана подчеркнул, что запасы газа в стране составляют 2,6 трлн кубометров, а объем экспорта голубого топлива в 2022 году составит 22–23 млрд кубометров.
News.ru
Алиев отметил, что есть несколько проектов, в рамках которых азербайджанский газ может поступать в Европу, в частности, Ионическо-Адриатический газопровод, который протянется до балканских стран, ряд интерконнекторов.
FBM.ru
В середине июля Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Баку меморандум об энергетическом сотрудничестве.
Коммерсантъ

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Алиев: Азербайджан не намерен конкурировать с Россией на рынке газа
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