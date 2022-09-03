Алиев отметил, что есть несколько проектов, в рамках которых азербайджанский газ может поступать в Европу, в частности, Ионическо-Адриатический газопровод, который протянется до балканских стран, ряд интерконнекторов.
Польша, Финляндия и страны Балтии намерены стандартизировать процедуры, которые используются для пропуска граждан России через границу, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью Польскому агентству печати.
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал пропущенный гол в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (0:2), автором которого стал форвард бело-голубых Иван Игумнов.
Замруководителя Кировского района Донецка Виктор Антоник покинет свой пост, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после того, как в Сети разошлась видеозапись перепалки донецких чиновников с жителями.
Депутат Бундестага (фракция Левой партии) Мартина Реннер считает, что немецкие неонацисты, участвующие в боевых действиях на Украине, по возвращении могут представлять опасность для общественного порядка в Германии.