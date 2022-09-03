Будьте в Плюсе

Алиев заявил, что у Азербайджана нет цели конкурировать с «Газпромом»

Азербайджан никогда не ставил целью конкурировать с Россией на газовом рынке Европы и исполняет контракты согласно взятым на себя обязательствам.
РБК
По словам фон дер Ляйен, договоренность поможет компенсировать перебои в поставках российского газа к 2027 году и повысит безопасность поставок в Европу.
РБК
Тогда же представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Алиев в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом призвал «заполнить образовавшийся пробел» на европейском рынке газа.
РБК
В то же время российский «Газпром» с середины июня сокращал объем прокачки по «Северному потоку» из-за того, что находившаяся на ремонте в Канаде турбина немецкой компании Siemens из-за санкций не могла быть возвращена в Россию.
РБК

Подробнее о событии

Алиев заявил, что у Азербайджана нет цели конкурировать с «Газпромом»
РБК07:45
Президент Азербайджана: Баку не будет конкурировать с Россией на газовом рынке Европы
News.ru07:40
Показать все источники

Интересное

В Москве завершилась церемония прощания с Горбачевым, гроб везут на Новодевичье кладбище

В Москве в Доме Союзов завершилась церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает РИА Новости.
Lenta.ru07:45

Die Welt: немцы не доверяют новому послу Украины в ФРГ Алексею Макееву

Киев официально назначил Алексея Макеева новым послом Украины в Германии и таким выборам оказались недовольны немецкие жители.
URA.Ru07:39

Подачу энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановили

Подачу энергии с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на подконтрольные Киеву территории приостановили.
Lenta.ru07:39

РИА «Новости»: читатели Le Figaro предсказали «смерть Европы» из-за отсутствия газа из РФ

Читатели французской газеты Le Figaro предсказали "смерть Европы" из-за политиков, которые допустили газовый кризис в европейских странах.
Газета.Ru06:08

Макаревич оценил включение его в реестр иностранных агентов

Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) прокомментировал сообщение о включении его в реестр иностранных агентов.
REGNUM07:01

Прокуратура сообщила о гибели пяти туристов при восхождении на вулкан на Камчатке

Число туристов, которые погибли при восхождении на вулкан на Камчатке, возросло.
Lenta.ru05:24

Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS на Украине

«В районе Константиновки Донецкой народной республики уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета», — сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
РБК07:30

РБК: уход Coca-Cola из России привёл к росту числа брендов напитков со вкусом колы

Уход из России компании Coca-Cola привёл к тому, что в магазинах стало больше брендов напитков со вкусом колы, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.
RT на русском07:37

Siemens Energy не объяснила заявление «Газпрома» об отказе ремонта «Северного потока»

Представители компании Siemens Energy не объяснили заявление «Газпрома» об отказе ремонта турбин «Северного потока».
Lenta.ru07:39

Сенатор Пушков заявил, что больше всего санкции против России удивили западных лидеров

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале ответил на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия была удивлена санкциям Запада.
Lenta.ru00:43