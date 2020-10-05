Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Алиев заявил, что у конфликта в Карабахе есть военное решение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он не согласен с отсутствием военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в интервью каналу "Аль-Арабия". Текст беседы азербайджанского лидера с телеканалом опубликован на его сайте.В источнике
Ильхам Алиевазербайджанский политик
Я часто слышу, что у конфликта нет военного решения. Во-первых, я с этим не согласен. Во-вторых, если нет военного решения, то тогда дайте нам невоенное решение, дайте нам дипломатическое решение. Следуйте резолюциям Совета Безопасности ООН.
Подробнее о событии
Известия

Алиев заявил о наличии у конфликта в Карабахе военного решения

Известия20:01
РИА Новости

Алиев заявил о возможности военного решения конфликта в Нагорном Карабахе

РИА Новости19:42
Московский Комсомолец

Алиев: у карабахского конфликта есть и военное решение

Московский Комсомолецвчера в 16:53
РБК

Алиев не согласился с отсутствием военного решения конфликта в Карабахе

РБК18:12
Lenta.ru

Алиев рассказал о перспективах военного решения конфликта в Нагорном Карабахе

Lenta.ru17:09
РЕН ТВ

Алиев заявил о возможности военного решения конфликта в Карабахе

РЕН ТВ18:42
Интерфакс

Алиев заявил, что у карабахского конфликта есть военное решение

Интерфаксвчера в 16:03

За делом о самосожжении журналистки присмотрят со всех сторон

Нижегородский губернатор обещает добиться контроля расследования гибели Ирины Славиной на самом высоком уровне Все выходные жители Нижнего Новгорода приносили цветы и свечи к месту гибели журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение.
Коммерсантъ18:00
107

Райан Рейнольдс может стать самым высокооплачиваемым актером Marvel

Ранее самым высокооплачиваемым участником проекта считался Крис Хемсворт Руководство Marvel Studios и компания Walt DIsney планируют заключить масштабный контакт с Райаном Рейнольдсом.
Центральная Служба Новостейвчера в 12:56
2

К 2021 году доллар может взять рекордную высоту за последние пять лет

Какие курсы валют ожидаются к 2021 году До конца года динамика рубля, наряду с иными драйверами, будет во многом зависеть от степени развития эпидемии и мер противодействия ей в мире и России.
Российская газетавчера в 23:00
622

В Якутии осужден депутат за пьяное ДТП с пострадавшим

В Якутии депутат одного из муниципальных образований Мегино-Кангаласского района, будучи ранее привлеченным к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, в июне текущего года вновь выпившим сел за руль.
Якутия Daily21:05