Алиев заявил, что у конфликта в Карабахе есть военное решение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он не согласен с отсутствием военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в интервью каналу "Аль-Арабия". Текст беседы азербайджанского лидера с телеканалом опубликован на его сайте.В источнике
Я часто слышу, что у конфликта нет военного решения. Во-первых, я с этим не согласен. Во-вторых, если нет военного решения, то тогда дайте нам невоенное решение, дайте нам дипломатическое решение. Следуйте резолюциям Совета Безопасности ООН.
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