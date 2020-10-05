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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он не согласен с отсутствием военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в интервью каналу "Аль-Арабия". Текст беседы азербайджанского лидера с телеканалом опубликован на его сайте.