Посольство США в Азербайджане предупредило соотечественников об угрозе терактов в Баку

Посольство США в Азербайджане предупредило о возможных террористических атаках против американцев и других иностранных граждан в Баку, в том числе в отелях, рекомендовав проявлять повышенную бдительность.