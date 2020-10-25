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Алиев заявил о готовности Баку согласовать прекращение огня в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку согласовать прекращение огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.В источнике
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Коммерсантъ

Алиев заявил о готовности к новому перемирию

Коммерсантъ04:22
Sputnik Армения

«Выглядит как игра слов»: Ереван прокомментировал заявление Алиева о прекращении огня

Sputnik Армения04:20
Взгляд.ру

Алиев заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе

Взгляд.ру03:49
ТАСС

Алиев: Баку готов к перемирию, если Ереван заявит о приверженности базовым принципам

ТАСС03:39
РБК

Алиев назвал условие режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

РБК03:33
РИА Новости

Алиев заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе

РИА Новости03:31
Lenta.ru

Азербайджан заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе

Lenta.ru03:15

Посольство США в Азербайджане предупредило соотечественников об угрозе терактов в Баку

Посольство США в Азербайджане предупредило о возможных террористических атаках против американцев и других иностранных граждан в Баку, в том числе в отелях, рекомендовав проявлять повышенную бдительность.
ТАССвчера в 15:02

Хабиб потребовал от UFC первого места в рейтинге бойцов вне зависимости от веса

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после объявления о завершении карьеры обратился к UFC с требованием поставить его на первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий («pound-for-pound»).
Sports.ru17:42

Вышел клип The Weeknd на песню «Too Late»

На момент публикации видео посмотрели почти 3 миллиона зрителей Канадский исполнитель Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, опубликовал на своём YouTube-канале клип на песню "Too Late" из альбома под названием "After Hours", вышедшего 20 марта нынешнего года.
Центральная Служба Новостейвчера в 07:50

Капитан ВМФ рассказал, куда отбросят армию предложения Минфина

Предложения Минфина по реформированию армии отбросят современные вооруженные силы России обратно в 2000-е годы, заявил капитан 1 ранга в отставке, почетный работник высшего профессионального образования, профессор Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «ВМА» Кизинец Исай Моисеевич 23 октября корреспонденту ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна23 октября в 16:20

ЦСКА: уроки вчерашнего дня

Завтра армейцы закроют программу 12-го тура Тинькофф РПЛ матчем против "Арсенала". Вчерашний день получился весьма поучительным.
Bobsoccer05:51

Полиция задержала женщину около участка в Киеве, где голосовал на выборах Зеленский

Полиция Украины задержала женщину, которая оголилась в момент, когда к участку для голосования в рамках проходящих на Украине местных выборов шел президент страны Владимир Зеленский с супругой.
ТАСС04:44