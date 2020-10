Вышел клип The Weeknd на песню «Too Late»

На момент публикации видео посмотрели почти 3 миллиона зрителей Канадский исполнитель Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, опубликовал на своём YouTube-канале клип на песню "Too Late" из альбома под названием "After Hours", вышедшего 20 марта нынешнего года.