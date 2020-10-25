Посольство США в Азербайджане предупредило о возможных террористических атаках против американцев и других иностранных граждан в Баку, в том числе в отелях, рекомендовав проявлять повышенную бдительность.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после объявления о завершении карьеры обратился к UFC с требованием поставить его на первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий («pound-for-pound»).
На момент публикации видео посмотрели почти 3 миллиона зрителей Канадский исполнитель Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, опубликовал на своём YouTube-канале клип на песню "Too Late" из альбома под названием "After Hours", вышедшего 20 марта нынешнего года.
Предложения Минфина по реформированию армии отбросят современные вооруженные силы России обратно в 2000-е годы, заявил капитан 1 ранга в отставке, почетный работник высшего профессионального образования, профессор Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «ВМА» Кизинец Исай Моисеевич 23 октября корреспонденту ИА Красная Весна.