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Известия
Известия

Алиев заявил о недовольстве замороженным конфликтом в Карабахе

Карабахский конфликт в замороженном виде устраивал всех, кроме Азербайджана. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил президент страны Ильхам Алиев.В источнике
Подробнее о событии
Rusvesna.su

Азербайджан «пойдёт до конца» в карабахском вопросе, — Алиев

Rusvesna.su05:25
Коммерсантъ

Алиев: замороженный конфликт в Карабахе устраивал всех, кроме Азербайджана

Коммерсантъ06:23
Московский Комсомолец

Алиев заявил о намерении идти до конца в Карабахе

Московский Комсомолец05:38
Телеканал 360°

Президент Азербайджана оценил «замороженный» конфликт в Карабахе

Телеканал 360°07:45
РИА Новости

Алиев: «замороженный» карабахский конфликт устраивал всех, кроме Баку

РИА Новости05:19
Взгляд.ру

Алиев оценил «замороженный» карабахский конфликт

Взгляд.ру05:13
Lenta.ru

Алиев заявил о готовности идти до конца в вопросе Нагорного Карабаха

Lenta.ru05:06

Фернандес отбыл карантин и сыграет с «Арсеналом»

Футболист ЦСКА Марио Фернандес, отбывший карантин после сомнительных тестов на коронавирус, сданных в составе сборной России, выйдет с первых минут на поле в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", сообщает официальный Twitter армейского клуба.
Фернандес отбыл карантин и сыграет с «Арсеналом»
РИА Новости11:01

Эпидемиолог объяснил, нужно ли вводить карантин в Екатеринбурге

Доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии Уральского государственного медицинского университета Виктор Романенко рассказал, почему вводить карантин в Екатеринбурге уже неэффективно.
Екатеринбург Онлайн06:38

МО Армении: на передовой в Карабахе резко обострилась обстановка

В зоне соприкосновения сторон в Карабахе с 17:00 резко усилились обстрелы из тяжелого вооружения с позиций ВС Азербайджана, сообщает 26 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
REGNUM10:47

Нарышкин рассказал о роли разведки в производстве пенициллина в СССР

Советская научно-техническая разведка (НТР) в годы Великой Отечественной войны получила данные, необходимые для начала производства в СССР пенициллина, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин.
РИА Новости06:26

Фергюсон вновь оскорбил Нурмагомедова

Американский профессиональный боец смешанных боевых искусств Тони Фергюсон, выступающий под эгидой промоушена UFC в легкой весовой категории, не смог обойти стороной победу Хабиба Нурмагомедова в главном бое турнира UF-254.
CT news10:18

Вирусолог назвал причины, почему получивший вакцину может заболеть коронавирусом

Иммунолог, кандидат медицинских наук, директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал «Комсомольской правде», почему получивший вакцину может заразиться коронавирусом.
Моя Москва.онлайн02:29

Минобороны Азербайджана: уничтожен квадрокоптер противника

Противник обстреливает села Агдамского района - Минобороны Азербайджана >> Договоренность об очередном, третьем по счету режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе вступила в силу с 08:00 26 октября.
Sputnik Азербайджан10:18

У 85% привившихся вакциной от коронавируса «Спутник V» не было побочных эффектов

Подавляющее большинство (85%) привившихся российской вакциной от коронавируса «Спутник V» не переносят побочные эффекты, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «России 24».
Коммерсантъ08:08

С кем готовится воевать Япония

Сегодня Япония обладает одним из мощнейших военных флотов и второй в мире противолодочной авиацией, идет формирование японских авианосных сил – и все это совершенно гениальным образом преподносится как нечто незначительное.
Взгляд.ру09:15

В Нагорном Карабахе уничтожены ранее отсутствовавшие там ЗРПК «Панцирь-С1»

Поскольку официально на вооружении Армении ЗРПК "Панцирь-С" до последних дней не состояли и никак не обнаруживались в этом регионе, эксперты высказывают мнение, что они могли быть поставлены всего несколько дней, максимум - несколько недель назад, то есть уже непосредственно в ходе обострившегося месяц назад вооруженного армяно-азербайджанского конфликта.
Новые Известия06:32

СК задержал актрису Дрожжину и ее супруга по делу о мошенничестве с имуществом Баталова

Резонансное дело о мошенничестве с имуществом народного артиста Алексея Баталова получило продолжение - актрисе Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинение и задержали в рамках разбирательства.
Газета.Ru08:06