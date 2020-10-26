Футболист ЦСКА Марио Фернандес, отбывший карантин после сомнительных тестов на коронавирус, сданных в составе сборной России, выйдет с первых минут на поле в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", сообщает официальный Twitter армейского клуба.
В зоне соприкосновения сторон в Карабахе с 17:00 резко усилились обстрелы из тяжелого вооружения с позиций ВС Азербайджана, сообщает 26 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
Американский профессиональный боец смешанных боевых искусств Тони Фергюсон, выступающий под эгидой промоушена UFC в легкой весовой категории, не смог обойти стороной победу Хабиба Нурмагомедова в главном бое турнира UF-254.
Сегодня Япония обладает одним из мощнейших военных флотов и второй в мире противолодочной авиацией, идет формирование японских авианосных сил – и все это совершенно гениальным образом преподносится как нечто незначительное.
Поскольку официально на вооружении Армении ЗРПК "Панцирь-С" до последних дней не состояли и никак не обнаруживались в этом регионе, эксперты высказывают мнение, что они могли быть поставлены всего несколько дней, максимум - несколько недель назад, то есть уже непосредственно в ходе обострившегося месяц назад вооруженного армяно-азербайджанского конфликта.
Резонансное дело о мошенничестве с имуществом народного артиста Алексея Баталова получило продолжение - актрисе Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинение и задержали в рамках разбирательства.