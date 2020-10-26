С какими неисправностями невозможно пройти техосмотр

Каждый опытный автомобилист знает, что есть мелкие неисправности в машине, с которыми можно пройти техосмотр, но наравне с ними есть и серьёзные неполадки, становящиеся причиной непройденного ТО.