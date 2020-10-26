У мальчиков, переболевших новой коронавирусной инфекцией, происходит изменение сперматогенеза, что может привести к низкой фертильности следующих поколений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на академика РАН, председателя исполнительного комитета Союза педиатров России Лейлу Намазову-Баранову.
Россия не может оставлять без внимания забастовки на белорусских предприятиях, так как из-за взаимосвязанности экономик двух стран для России важен вопрос их ритмичного и надежного функционирования, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в третьем квартале 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 5,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 11,949 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.
Резонансное дело о мошенничестве с имуществом народного артиста Алексея Баталова получило продолжение - актрисе Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинение и задержали в рамках разбирательства.