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Алиев заявил о недовольстве замороженным конфликтом в Карабахе

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ИА Красная Весна
Карабахский конфликт в замороженном виде устраивал всех, кроме Азербайджана. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил президент страны Ильхам Алиев.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Алиев: «замороженный» карабахский конфликт устраивал всех, кроме Баку

РИА Новости05:19
Коммерсантъ

Алиев: замороженный конфликт в Карабахе устраивал всех, кроме Азербайджана

Коммерсантъ06:23
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Алиев назвал два пути решения карабахского конфликта

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Алиев оценил «замороженный» карабахский конфликт

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Нижегородцы смогут попасть на прием в ГИБДД лишь в формате «живой» или электронной очереди

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Нижегородцы смогут попасть на прием в ГИБДД лишь в формате «живой» или электронной очереди
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СК задержал актрису Дрожжину и ее супруга по делу о мошенничестве с имуществом Баталова

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Газета.Ru08:06