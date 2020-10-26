X5 в третьем квартале увеличила чистую прибыль по МСФО в 5,3 раза

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в третьем квартале 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 5,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 11,949 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.