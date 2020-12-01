Алиев заявил о передаче Лачинского коридора под контроль российских миротворцев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Лачинский коридор передан под контроль российских миротворцев, согласована его ширина в пять километров. Об этом азербайджанский лидер заявил 1 декабря в ходе обращения к нации, расшифровку которого публикует агентство Azertag.В источнике
Стратегическое значение Лачинского района в то же время заключается в том, что по территории района и через город Лачин проходит Лачинский коридор. Как вам известно, этот коридор передан под контроль миротворческих сил России.Телеканал 360°
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