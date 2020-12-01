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Алиев заявил о передаче Лачинского коридора под контроль российских миротворцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Лачинский коридор передан под контроль российских миротворцев, согласована его ширина в пять километров. Об этом азербайджанский лидер заявил 1 декабря в ходе обращения к нации, расшифровку которого публикует агентство Azertag.В источнике
Ильхам Алиевазербайджанский политик
Стратегическое значение Лачинского района в то же время заключается в том, что по территории района и через город Лачин проходит Лачинский коридор. Как вам известно, этот коридор передан под контроль миротворческих сил России.Телеканал 360°
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Алиев заявил о передаче Лачинского коридора под контроль российских миротворцев

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Комсомольская правда

Алиев заявил о переходе Лачинского района под контроль Азербайджана

Комсомольская правда03:32
Взгляд.ру

Алиев заявил о переходе Лачинского района под контроль Баку

Взгляд.ру03:28
РИА Новости

Алиев заявил о передаче Лачинского коридора российским миротворцам

РИА Новости03:41
RT на русском

Алиев заявил о переходе Лачинского района под контроль Азербайджана

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