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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Лачинский коридор передан под контроль российских миротворцев, согласована его ширина в пять километров. Об этом азербайджанский лидер заявил 1 декабря в ходе обращения к нации, расшифровку которого публикует агентство Azertag.

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