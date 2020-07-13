Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руАлиев заявил о разрушительных ударах Азербайджана по Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны рассказал об ударах вооруженных сил по территории Армении в ходе пограничного конфликта.
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