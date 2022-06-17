Будьте в Плюсе

Алиханов: Литовские железные дороги прекратят транзит санкционных товаров в Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита санкционных товаров.
Lenta.ru
По словам Алиханова, из-за запрета Литвы потребуется срочная поставка на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.
News.ru
Алиханов отметил, что власти региона уже работают с федеральными ведомствами, Минтрансом, РЖД, Росморпортом, МИДом, чтобы получить разъяснение от Европейской rомиссии, «попытаться добиться правильных разъяснений».
КП - Калининград
Алиханов заявляет, что налицо «грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, нарушение правил свободного транзита в и из Калининградской области».
REGNUM

Подробнее о событии

Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении транзита санкционных товаров
ТАССвчера в 16:21
Алиханов: Литва закрывает ЖД-транзит в Калининградскую область для части грузов
Новый Калининград.Ruвчера в 15:03
Литва частично запрещает транзит железнодорожных грузов в Калининград
Интерфаксвчера в 15:20
Алиханов: Литовские железные дороги прекратят транзит санкционных товаров в Калининград
Lenta.ruвчера в 15:13
Литва уведомила Калининград о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций ЕС
RT на русскомвчера в 15:10
Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область по железной дороге
Газета.Ruвчера в 16:59
Алиханов: Литва объявила о блокировке почти 50% калининградского ж/д транзита
Русский Западвчера в 14:55

Интересное

Мантуров заявил о планах возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа» в России

Автомобильные бренды "Волга" и "Победа" могут возродить в России, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новостивчера в 15:41

Трамп: действия США в ситуации вокруг Украины могут привести к мировой войне

Действия нынешней администрации США в ситуации вокруг Украины могут привести к мировой войне, считает бывший президент США Дональд Трамп.
РИА Новостивчера в 16:45

Путин заявил, что Россия никогда не была против вступления Украины в ЕС

Россия никогда не выступала против членства Украины в Евросоюзе, заявил президент Владимир Путин на заседании Петербургского международного экономического форума, трансляцию вел РБК.
РБКвчера в 13:18

Астрономы Университета штата Аризона зафиксировали самую скоротечную вспышку звезды

Специалисты из Университета штата Аризона 12 июня 2021 года зафиксировали вспышку света в двухзвездной системе, которая возникла в результате взаимодействия белого карлика и светила-компаньона.
Народные новости15 июня в 13:01

Украинский генерал Карпенко заявил о потере 50% тяжелых вооружений ВСУ в ходе спецоперации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли приблизительно 50 процентов тяжелых вооружений в ходе российской специальной военной операции.
Lenta.ruвчера в 16:09

Певец ЮрКисс ответил на критику, связанную с получением им госнаграды

Известный певец ЮрКисс (Юрий Киселёв) отреагировал на обвинения, связанные с получением им медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
REGNUM17:10

Президент Казахстана Токаев назвал маловероятным признание независимости ДНР и ЛНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не признает ЛНР и ДНР, так как широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.
РИА Новостивчера в 11:55

Сдавшийся в плен наемник из США Хюйн рассказал о коррупции в командовании украинских войск

15 июня британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева.
Lenta.ru17:07

«Известия» и RT показали видео с задержанными на Украине американцами

В Telegram-каналах «Известий» и RT появились видео с двумя мужчинами, которые называют себя гражданами США.
РБКвчера в 14:30