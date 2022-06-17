Lenta.ruАлиханов: Литовские железные дороги прекратят транзит санкционных товаров в КалининградГубернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита санкционных товаров.Lenta.ruПо словам Алиханова, из-за запрета Литвы потребуется срочная поставка на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.News.ruАлиханов отметил, что власти региона уже работают с федеральными ведомствами, Минтрансом, РЖД, Росморпортом, МИДом, чтобы получить разъяснение от Европейской rомиссии, «попытаться добиться правильных разъяснений».КП - КалининградАлиханов заявляет, что налицо «грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, нарушение правил свободного транзита в и из Калининградской области».REGNUMЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградПрофильРБКRuBaltic.RuYakutsk.ruРБК КалининградТК ЗвездаИзвестияГазета.RuИА Красная ВеснаRT на русскомВечерняя МоскваКП - КалининградЯмал-МедиаТелеканал 360°Подробнее о событииЛитовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении транзита санкционных товаровТАССвчера в 16:21Алиханов: Литва закрывает ЖД-транзит в Калининградскую область для части грузовНовый Калининград.Ruвчера в 15:03Литва частично запрещает транзит железнодорожных грузов в КалининградИнтерфаксвчера в 15:20Алиханов: Литовские железные дороги прекратят транзит санкционных товаров в КалининградLenta.ruвчера в 15:13Литва уведомила Калининград о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций ЕСRT на русскомвчера в 15:10Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область по железной дорогеГазета.Ruвчера в 16:59Алиханов: Литва объявила о блокировке почти 50% калининградского ж/д транзитаРусский Западвчера в 14:55Показать ещёОценить1KПоделиться