Свежая вишня и черешня в умеренных количествах способствуют нормализации сна и защищают организм от развития воспалительных процессов, которые могут привести к онкологическим заболеваниям, рассказал в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.