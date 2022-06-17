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Алиханов: Литва прекратит транзит санкционных товаров в Калининград по железной дороге

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.
Lenta.ru
По словам
 Алиханова, под ограничения попадет почти половина номинальных грузов, в том числе стройматериалы, «важные для строительства и производства» товары и «готовая продукция», которая вывозилась из региона.
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По словам Алиханова, из-за запрета Литвы потребуется срочная поставка на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.
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Алиханов заявляет, что налицо «грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, нарушение правил свободного транзита в и из Калининградской области».
REGNUM

Подробнее о событии

Литва уведомила Калининград о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций ЕС
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