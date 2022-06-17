Lenta.ruАлиханов: Литва прекратит транзит санкционных товаров в Калининград по железной дорогеЛитовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.Lenta.ruВ своём телеграм-канале Алиханов написал, что ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатурных грузов, среди которых стройматериалы, цемент и металлы.Life.ruЛитва ссылается на разъяснения Еврокомиссии, которая считает, что запрет на ввоз из России в Евросоюз некоторых товаров и технологий распространяется и на калининградский транзит.BALTIC NEWSАлиханов также отметил, что запрет Литвы потребует срочную поставку новых судов на паромную линию Усть-Луга-Балтийск.Евразия DailyЧитать далееСвернутьНТВНТВРЕН ТВПрофильЦарьградАфиша DailyЭкономика сегодняРБКГазета.RuGorodche.ruТК ЗвездаПолитика СегодняНТВPravda.RuRuBaltic.RuНародные новостиSmolnarod.ruРБК КалининградИзвестияИА Красная ВеснаПодробнее о событииЛитва запретила железнодорожный транзит санкционных товаров в КалининградBFM.ru04:39Алиханов: Литва прекратит транзит санкционных товаров в Калининград по железной дорогеLenta.ru17:36Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область по железной дорогеГазета.Ruвчера в 16:59Желдороги Литвы уведомили Калининград о прекращении с полуночи транзита некоторых товаровТАСС17:32Калининградский губернатор Алиханов заявил, что ЛЖД прекратят транзит санкционных товаровРИА Новостивчера в 15:34Литва уведомила Калининград о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций ЕСRT на русскомвчера в 15:10Алиханов: Литва объявила о блокировке почти 50% калининградского ж/д транзитаРусский Западвчера в 14:55Показать ещёОценить2,9KПоделиться