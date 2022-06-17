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Алиханов: Литва прекратит транзит санкционных товаров в Калининград по железной дороге

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.
Lenta.ru
В своём телеграм-канале Алиханов написал
, что ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатурных грузов, среди которых стройматериалы, цемент и металлы.
Life.ru
Литва ссылается на разъяснения Еврокомиссии, которая считает, что запрет на ввоз из России в Евросоюз некоторых товаров и технологий распространяется и на калининградский транзит.
BALTIC NEWS
Алиханов также отметил, что запрет Литвы потребует срочную поставку новых судов на паромную линию Усть-Луга-Балтийск.
Евразия Daily

Подробнее о событии

Литва запретила железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининград
BFM.ru04:39
Алиханов: Литва прекратит транзит санкционных товаров в Калининград по железной дороге
Lenta.ru17:36
Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область по железной дороге
Газета.Ruвчера в 16:59
Желдороги Литвы уведомили Калининград о прекращении с полуночи транзита некоторых товаров
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Калининградский губернатор Алиханов заявил, что ЛЖД прекратят транзит санкционных товаров
РИА Новостивчера в 15:34
Литва уведомила Калининград о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций ЕС
RT на русскомвчера в 15:10
Алиханов: Литва объявила о блокировке почти 50% калининградского ж/д транзита
Русский Западвчера в 14:55

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