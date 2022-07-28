Будьте в Плюсе

Алиханов допустил остановку транзита с 1 сентября из-за проблем с литовским банком

Отказ литовского банка, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты проезда, Литва может перестать пропускать транспорт, сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов.
РИА Новости
В четверг, 28 июля, стало известно о решении литовского «Шяуляй банка», через который проводили операции с калининградским транзитом, прекратить работу с Россией.
Калининград.Ru
18 июня Литва прекратила пропускать в Калининградскую область транзитные железнодорожные составы с рядом товаров, которые попадают под санкции Евросоюза.
РБК
Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
РИА Новости

Подробнее о событии

Алиханов допустил прекращение транзита в Калининград из-за ситуации с «Шяуляй-банком»
Коммерсантъвчера в 14:13
Алиханов допустил, что Литва перестанет пускать российские поезда в регион и из него
Новый Калининград.Ruвчера в 11:59
Алиханов допустил остановку транзита с 1 сентября из-за проблем с литовским банком
РИА Новостивчера в 12:18
Прекращение работы «Шауляй банка» с РФ может остановить транзит в Калининград
ТАССвчера в 12:04
Алиханов допустил остановку транзита с 1 сентября из-за проблем с литовским Шяуляй Банком
Известиявчера в 13:18
Алиханов допустил приостановку грузового транзита через Литву из-за банковских проблем
Калининград.Ruвчера в 11:53
Алиханов заявил, что литовцы могут перестать пропускать транзит в случае прекращении банковских операций с Россией
Каскадвчера в 11:31

Интересное

Иосиф Пригожин высказался о бедствующем в Европе блогере Дане Милохине: «У него нет денег»

Продюсер Иосиф Пригожин дал комментарии не столько обстоятельствам, в которые попал певец, сколько вообще охарактеризовал Милохина.
NVLвчера в 14:52

Покинувший Пугачеву с детьми Максим Галкин вышел на связь из Турции

Шоумен Максим Галкин похвастался в соцсетях новым видеороликом. Как выяснилось, юморист покинул Латвию и сейчас находится в Турции.
ФАНвчера в 14:32

Президент Вучич заявил о чрезвычайном положении в Сербии в ближайшие восемь месяцев

Вучич ранее неоднократно подчеркивал, что стоимость электроэнергии в стране является одной из самых низких в Европе.
РИА Новостивчера в 16:00

Госдеп направил России запрос о телефонном разговоре Блинкена с Лавровым

Госдеп направил запрос российской стороне об организации телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, об этом на брифинге сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс, пишет Reuters.
Lenta.ruвчера в 16:59

Politico: члены палаты представителей США намерены признать Россию «спонсором терроризма»

Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", РФ не оставит такие меры без ответа.
РИА Новости17:25

MasterCard потеряла во втором квартале $26 млн из-за ухода из России

Платежный оператор MasterCard представил финансовую отчетность за второй квартал года, из которой следует, что компания потеряла $26 млн за отчетные три месяца из-за прекращения бизнеса в России.
Коммерсантъвчера в 15:05

Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал не гордиться поставками вооружения на Украину

Министр подчеркнул, что любые поставки вооружения ведут к человеческим жертвам. «Гордиться этим никто не должен», — подытожил Хабек.
RT на русскомвчера в 16:56

Госдеп США объявил награду в $10 млн за информацию о бизнесмене из РФ Евгении Пригожине

Госдепартамент США объявил награду в 10 миллионов долларов за сведения о российском бизнесмене Евгении Пригожине и связанных с ним российских организациях и партнерах по делу об их якобы причастности к вмешательству в выборы в Соединенных Штатах.
Lenta.ruвчера в 16:18

Annapurna Interactive взялась за издание выживалки с динозаврами The Lost Wild

Знаменитое издательство Annapurna Interactive взяло под своё крыло приключенческую хоррор-выживалку The Lost Wild.
Игромания.рувчера в 16:13

Майкл Биспинг не верит, что Пимблетту дадут турнир на стадионе

Бывший чемпион среднего веса аргументирует свою точку зрения тем, что UFC не стали организовывать турнир на стадионе для Конора Макгрегора, поэтому для Пимблетта они это не сделают тем более.
Fight.ru17:17